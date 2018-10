Globex Mining: Ausgezeichnete Ergebnisse der Schlitzprobenahmen auf Francoeur/Arntfield

Proben-Nummern Goldgehalt und horizontale Anmerkungen

Mächtigkeit



Proben 29 801 bis 29 8107,04 g/t Au auf 9,50 m (31,2nach Norden of

fen

Fuß)

Proben 29 817 bis 29 8226,68 g/t Au auf 5,40 m (17,7nach Süden off

en

Fuß)

Proben 29 827 bis 29 8312,08 g/t Au auf 4,90 m (16,1---



Fuß)

Proben 29 833 bis 29 8364,34 g/t Au auf 5,05 m (16,6nach Norden of

fen

Fuß)

Die vier Gruppen von Schlitzproben decken eine Streichlänge von

rund 26 m (85 Fuß) in Ost-West-Richtung ab.



Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.



Abtragungsgebiet # 12

(rund 200 m östlich des Abtragungsgebiets #10 bei einer separaten

mineralisierten

Strukt

ur)

Proben-Nummern Goldgehalt und horizontale Anmerkungen

Mächtigkeit



Proben 29 872 bis 29 8764,47 g/t Au auf 3,50 m (11,5nach Norden of

fen

Fuß)

Proben 29 884 bis 29 8863,77 g/t Au auf 1,85 m (6,1 --

Fuß

)

Rouyn-Noranda - Globex Mining Enterprises Inc. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1MN - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz Stock Exchanges und GLBXF - OTCQX International) freut sich, die Aktionäre über die Ergebnisse der Schlitzprobenahmen in der 450 Gold Zone im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Francoeur/Arntfield Mines westlich von Rouyn-Noranda (Quebec) zu informieren.Wie bereits in den Globex-Pressemeldungen vom 12. Juni 2018 und 20. August 2018 berichtet, hatte Globex Kartierungen und Stichprobenahmen in einem Gebiet 450 m südlich der neuen South Gold Zone durchgeführt. In diesem Gebiet, das nun den Namen 450 Gold Zone trägt, wurden in den 1930er Jahren Grabungen absolviert. Unsere ersten Stichproben, wie in der Pressemeldung vom 12. Juni 2018 beschrieben, ergaben bei der Analyse Goldwerte von 14,16 g/t, 11,55 g/t, 7,06 g/t, 6,27 g/t, 5,55 g/t, 4,15 g/t usw. und wurden in Bereichen zwischen den Schlitzprobenahmen, deren Ergebnisse aus dem Abtragungsgebiet #10 unten gemeldet werden, entnommen. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass diese Stichproben repräsentativ sind, stehen ihre Ergebnisse im Einklang mit jenen der Schlitzproben.Im Zuge des aktuellen Explorationsprogramms in der 450 Gold Zone wurden in drei Bereichen mit dünner Deckschicht Abtragungsarbeiten durchgeführt, die anschließend mit dem Hochdruckreiniger gereinigt, kartiert und Schlitzprobenahmen unterzogen wurden. Insgesamt 110 Schlitzprobenahmen wurden entnommen und zur Goldanalyse eingereicht. Nach Eingang der Analyseergebnisse wurden Bereiche mit kontinuierlichen Goldwerten zusammengelegt, die die folgenden beständigen horizontalen Mächtigkeiten und Gehalte lieferten.In den obigen Anmerkungen weisen die Hinweise nach Norden offen oder nach Süden offen darauf hin, dass sich die mineralisierte Zone in der angegebenen Richtung fortsetzen könnte, die Deckschicht jedoch weitere Probenahmen verhinderte.Globex ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Schlitzprobenahmen und wird diese Daten bei der Planung der nächsten Explorationsphase berücksichtigen, die voraussichtlich weitere Messungen mittels induzierter Polarisation gefolgt von Bohrungen beinhalten wird.Ebenfalls in Bezug auf das Konzessionsgebiet Francoeur/Arntfield Mines hat Globex eine verbleibende 2%ige NSR erworben, die für den Arntfield Mines-Teil des Grundstücks sowie eine große Anzahl von Ansprüchen im Norden galt. Dies versteht sich zusätzlich zum zuvor gemeldeten Erwerb der NSR-Gebühr von 1,5 % auf das Konzessionsgebiet Francoeur Mine.Goldanalysemethode: Laboratoire Expert (750A Saguenay, RouynNoranda, Quebec) unterzieht eine Teilprobe der Probentrübe von 29,16 Gramm (1 Assay-Tonne) einer Fusion gemäß den bei einer Brandprobe verwendeten Standardverfahren. Der Goldgehalt aller Proben wird mittels Atomabsorptionsspektroskopie ermittelt. Proben mit einem Gehalt von mehr als 3 g/t Gold werden erneut analysiert, wobei der Goldgehalt anhand des gravimetrischen Brandprobeverfahrens ermittelt wird.Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass die monatliche Lizenzgebührenzahlung aus den Betriebsaktivitäten von Nyrstar im Konzessionsgebiet Mid Tennessee, an dem das Unternehmen eine Gebührenbeteiligung hält, im September trotz des zuletzt rückläufigen Zinkpreises (der sich mittlerweile wieder etwas erholt hat) 131.000 CAD betrug. Die bisherigen Lizenzgebührenzahlungen für 2018 belaufen sich auf insgesamt 1.833.884 CAD.Diese Pressemeldung wurde von Jack Stoch, P. Geo., President und CEO von Globex, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 erstellt.Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat. Ausländischer Emittent 12g3 - 2(b)Wertpapierkennziffer: 379900 50 9; LEI 529900XYUKGG3LF9PY95Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. , President & CEO86, 14th StreetRouyn-Noranda, Quebec, Kanada J9X 2J1Tel.: 819.797.5242Fax: 819.797.1470info@globexmining.comwww.globexmining.comZukunftsgerichtete Aussagen: Abgesehen von historischen Informationen kann diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren beinhalten, welche möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die von Globex Mining Enterprises Inc. (Globex) erwartet und geplant wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Globex daraus ergeben. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist im Jahresbericht von Globex ersichtlich, welcher auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurde.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!