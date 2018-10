Bestände der US-Staatsanleihen im August 2018

Wie aus den Daten, die in dieser Woche vom US-Finanzministerium veröffentlicht wurden, hervorgeht, haben sowohl China als auch Japan ihre Bestände an US-amerikanischen Staatsanleihen im August 2018 reduziert.Somit verringerte das Reich der Mitte beispielsweise seine Staatsanleihen im Wert von 1.171,0 Milliarden US-Dollar im Juli 2018 um 5,9 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 1.165,1 Milliarden US-Dollar. China reduziert damit seine Bestände seit Mai dieses Jahres stetig, gilt jedoch noch immer als größter Auslandsgläubiger der USA. An zweiter Stelle befindet sich wie immer Japan, das seine Bestände von Juli auf August 2018 um 5,6 Milliarden US-Dollar auf aktuelle 1.029,9 Milliarden US-Dollar verringerte.Unter anderem erhöhten Brasilien (317,8 Mrd. US-Dollar) sowie Irland (315,8 Mrd. US-Dollar) ihre Bestände an US-amerikanischen Staatsanleihen.Per Ende August 2018 betrug die Auslandsverschuldung der USA damit 6.287,0 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de