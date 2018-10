Sonoro Metals Corp. ernennt John Darch zum Chairman u. Director

VANCOUVER, 16. Oktober 2018 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt die Ernennung von John M. Darch zu einem Director und Executive Chairman des Unternehmens bekannt. Während der vergangenen 35 Jahre hat Herr Darch Finanzierungen für die Exploration, Entwicklung und den Betrieb vieler unterschiedlicher Bergbau- und Energieprojekte weltweit bei Privat- und Aktiengesellschaften identifiziert und gesichert. Er war aktiv an allen Aspekten vom Entwurf, der Erstellung, der Strukturierung und Finanzierung bis zur Entwicklung und Inbetriebnahme beteiligt. Diese Unternehmungen umfassen: Gold (Kanada, Grönland u. Afrika), Diamanten (Botswana u. Südafrika), Geothermie (Kanada), Öl u, Gas (USA), Kohle, Antimon, Nickel und Kupfer (Afrika, Sambia u. die Philippinen) und Zinn (England) sowie Asia Pacific Resources Entdeckung einer der signifikantesten hochgradigen Kalilagerstätten der Welt im Norden Thailands und deren Entwicklung zur Vormachbarkeitsstufe. Er hat erfolgreich über 300 Millionen USD an privaten und öffentlichen Geldern aus Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Europa durch Notierungen an den Börsen in Kanada, in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Norwegen und Südafrika gesichert."Wir freuen uns, den Board durch den Erfahrungsschatz zu ergänzen, den John zu Sonoro bringt," sagte Kenneth MacLeod, President u. CEO von Sonoro. "Ich hatte die Ehre gehabt, mit John in der Vergangenheit zusammenzuarbeiten, und kann seine Fähigkeit belegen, ein enthusiastischer und visionärer Partner zu sein, während wir den Shareholder-Value mit unseren sehr aussichtsreichen Goldexplorationsprojekten in Mexiko erhöhen."Herr Darch wurde gemäß einem Serviceabkommen von Sonoro beauftragt, dessen Anfangslaufzeit am 31. Mai 2020 endet. Für ein Honorar von 10.000 Dollar pro Monat wird er auf Vollzeitbasis in der Eigenschaft des Executive Chairman das Unternehmen mit der Beschaffung, der Aushandlung und der Sicherung der Geldmittel für die Fortsetzung der Exploration und Entwicklung der Projekte Cerro Caliche und San Marcial in Sonora, Mexiko, unterstützen. Er bringt umfangreiches Fachwissen aus den Bereichen Beschaffung von öffentlichem Eigenkapital, Unternehmensentwicklung, Projektplanung, Organisation, Management, Budgetierung, Marktanalyse, Research und strategische Kommunikationsservices in Sonoro ein.Zur teilweisen Erleichterung der Gewährung von Aktienoptionen an Herrn Darch hat ein Director der Sonoro 225.000 früher gewährte Optionen storniert. Dies ermöglicht dem Unternehmen die Gewährung von insgesamt 325.000 Optionen auf Belegschaftsaktien an Herrn Darch zu einem Ausübungspreis von 0,13 Dollar pro Aktie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Gewährungsdatum.Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von Edelmetallliegenschaften in Sonora, Mexiko und in Alaska, USA. Sonoros qualifiziertes Explorationsteam in Mexiko wird von dem in Hermosillo ansässigen Geologen Melvin Herdrick geleitet. Er besitzt 45 Jahre Bergwerkserfahrung einschließlich 10 Jahre als Chef-Geologe bei Phelps Dodge, Mexiko und 7 Jahre als Vice President der Exploration bei Pediment Gold in Mexiko bis zur Übernahme durch Argonaut Gold im Jahr 2011. Sonoros Chef-Geologe und qualifizierte Person ist Stephen Kenwood, der über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Mineralexploration und Erschließung besitzt.Kenneth MacLeod, President u. CEOTel. +1-604-632 1764info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.