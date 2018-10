TD Securities - Goldpreis bei 1.280 Dollar je Unze wäre "nicht überraschend"

Der Goldpreis könnte auf beinahe 1.280 Dollar je Unze steigen, sollte der US-amerikanische Aktienmarkt weiter etwas Schwäche zeigen, berichtet Kitco News . "Bedenkt man, dass sich Gold sehr nahe an einem wesentlichen Widerstand bewegt, und angesichts der Tatsache, dass eine rekordverdächtige Short-Positionierung aufgetreten ist, wäre es nicht überraschend, einen Breakout nahe der 1.277 Dollar je Unze zu sehen, wenn die US-Aktien weitere Schwäche zeigen", erklärte Rohstoffstratege Bart Melek von TD Securities.Ein weiterer Faktor, der für einen Goldpreisanstieg benötigt wird, sei die von den Märkten durchgehend neu ausgezeichneten Erwartungen gegenüber den Zinssteigerungen der Federal Reserve, so Melek. "Spekulation, dass die scharfe Korrektur der US-Aktien die Entschlossenheit der Fed eindämmen könnte, einem restriktiven Pfad zu folgen, und die Kapitalflüsse unterstützten Gold enorm."Die Geopolitik war in dieser Woche ein weiterer Faktor, der Gold zu Gute kam, insbesondere die Kluft zwischen den USA und Saudi Arabien bezüglich des vermissten Journalisten. In dieser Woche würde das Interesse der Märkte auch auf dem Protokoll des FOMC-Treffens vom September liegen, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll, meint Melek abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de