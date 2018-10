FXTM: "Gold kommt wieder in Mode"

Gold kommt wieder in Mode, so meint Lukman Otunuga von FXTM. Die Gold-Futures nahmen am Dienstag erneut zu und erreichten ein weiteres hohes Niveau, berichtet Scrap Register . "Eine Mischung verschiedener Faktoren, die unter anderem flaue Aktienmärkte, Handelskonflikte, Ängste bezüglich des Weltwirtschaftswachstums und geopolitische Spannungen umfasst, hat Gold zurück in Mode gebracht", fügte er hinzu.Das gelbe Edelmetall fand am Dienstag Zuflucht nahe Dreimonatshochs, während risikoaverse Investoren Sicherheit, im Angesicht von Marktunsicherheit, in dem Metall suchten. Angesichts eines schwächeren US-Dollar, der zusammen mit den übrigen Faktoren den Appetit für das gelbe Edelmetall weiter anregt, wäre eine kurzfristige Wertzunahme möglich.Laut Otunuga seien die technischen Daten des Goldes auf den Tagescharts bullisch geworden, nachdem es die Woche über 1.213 Dollar je Unze geschlossen hatte. Technische Trader sollten ein genaues Augenmerk darauf legen, wie sich der Preis bei 1.233,50 Dollar verhält. Ein solider Breakout würde das Tor zu 1.240 Dollar öffnen, hieß es von dem Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de