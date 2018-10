Rohstoffanalyst: Inflation wird zum Schlüsselfaktor am Goldmarkt

Der Goldpreis könnte künftig von steigenden Inflationsraten und einem stagnierenden US-Dollar profitieren. Diese Ansicht vertritt der Rohstoffanalyst David Lennox von Fat Prophets in einem gestern von Bloomberg veröffentlichtem Videointerview.Darin kommentiert Lennox zunächst den Markt für Eisenerz, bevor er auf das gelbe Metall zu sprechen kommt. "Der US-Dollar war zuletzt ein bisschen volatil und natürlich haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass die Investoren den Aktienmarkt in Scharen verlassen. Wenn das passiert, kommt es zu einer Rückbesinnung auf Gold als Safe-Haven-Investment", erklärt der Experte. "In den letzten Handelstagen war das zunehmend deutlicher zu erkennen."Als Gold im Bereich von 1.190 $ notierte und die Möglichkeit bestand, dass der Dollar steigt, sei die Lage zwar etwas unsicher gewesen. Die neu aufkommende Nachfrage nach dem Edelmetall als sicherer Hafen ist dem Experten zufolge jedoch eine positive Entwicklung.Die wichtigsten Faktoren für den Goldkurs im kommenden Jahr werden seiner Einschätzung nach allerdings die Inflation und der US-Dollar sein. "Wir hätten darauf gewettet, dass der Dollarindex auf 100 Punkte steigt, aber es fiel ihm schwer, über 95-96 Punkte zu klettern", so Lennox. "Wir denken also, dass die 100-Punkte-Marke womöglich nicht erreicht wird, und das wäre ein gutes Zeichen für Gold."Steigende Zinssätze und weitere Handelszölle in den USA sind dem Analysten zufolge bereits in den Dollar- und den Goldkurs eingepreist. Zudem werde die Inflation künftig zum neuen Schlüsselfaktor werden, weil sie schneller zunehmen könnte, als im Allgemeinen angenommen wird. "Wir glauben, dass das den Goldpreis nach oben treiben wird, während der US-Dollar im Bereich von 96 Punkten gefangen bleiben wird."© Redaktion GoldSeiten.de