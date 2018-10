Pacton Gold Inc. geht strategische Aufbereitungsallianz mit Artemis Resources Ltd. ein

Vancouver, British Columbia, Kanada, 17. Oktober 2018 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FSE: 2NKN) (das Unternehmen oder Pacton) gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Artemis Resources Ltd. (ASX: ARV, FSE: ATY, USOTC: ARTTF) (Artemis), einem australischen, an der Börse notierten Explorationsunternehmen, unterzeichnet hat, um eine strategische Aufbereitungsallianz (Allianz) einzugehen.- Die genehmigte Verarbeitungsanlage weist das Potenzial auf, Pactons Projekte durch umfangreiche Sammelproben und Tests der Goldmineralisierung im Produktionsmaßstab schnell vorantreiben zu können.- Durch Pactons zahlreiche Abbaugenehmigungen auf mehreren Projektgebieten kann schnell versuchsweiser Abbau stattfinden.- Das gesamte Portfolio wird zurzeit einer Überprüfung auf Projektebene unterzogen, um Möglichkeiten zur kurzfristigen Produktion sowohl aus Konglomeraten als auch aus Mineralisierung aus Schergestein zu identifizieren.Abbildung 1: Sammelproben, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet Friendly Creek genommen wurdenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44909/2018-10-17 PAC NR Artemis Final-DEPRcom.001.pngDas MOU beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, wobei Pacton auf nicht-exklusiver Basis die Verarbeitungsanlage Radio Hill, die zu 100% im Besitz von Artemis ist, benutzen darf. Diese liegt 30 Kilometer von der Stadt Karratha entfernt. Durch die Allianz kann Pacton Konglomerate und Mineralisierung in Schergestein von Pactons zahlreichen Konzessionsgebieten in großen Mengen verarbeiten, was dem Unternehmen den Weg zur schnellen Produktion ebnet.Gemäß MOU werden Artemis und Pacton zusammenarbeiten und schauen, wie sie gemeinsam Artemis Betriebstätigkeiten auf Radio Hill und die Verarbeitungsinfrastruktur voranbringen oder nutzen können. Die Geschäftsbedingungen für eine Aufbereitungsvereinbarung müssen noch in einem formellen Vertrag verhandelt werden.Durch die strategische Aufbereitungsallianz mit Artemis sind die Investitionskosten für die zeitnahe Erschließung im Pilbara-Gebiet deutlich gesunken. Auf Pactons großem Landbesitz in Pilbara befinden sich zahlreiche Prospektionsgebiete, die noch bewertet werden müssen. Durch die Konzessionen, die Pacton gewährt wurden, sowie die Aufbereitungslösung, die uns durch Artemis geboten wird, sind die Allianzpartner hervorragend aufgestellt, um die Erschließungsmöglichkeiten voranzutreiben, sagte Alec Pismiris, Interim-President und CEO von Pacton Gold. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Artemis, einem langjährigen Betreiber in der Pilbara-Region, und wir möchten die Betriebssynergien zwischen beiden Parteien bestmöglich nutzen.Abbildung 2: Lageplan der Pacton-Projektgebiete und Artemis Aufbereitungsanlage Radio Hillhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44909/2018-10-17 PAC NR Artemis Final-DEPRcom.002.jpegPacton Gold (PAC: TSXV; PACXF: US) ist ein finanzkräftiges kanadisches Junior-Unternehmen mit wichtigen strategischen Partnern, das sich auf die Exploration und Erschließung von in Konglomeratgestein gelagerten Goldkonzessionen in der Goldregion Pilbara in Western Australia konzentriert.Für das Board von Pacton Gold Inc. Für das Board von Pacton Gold Inc. 

Alec Pismiris
Interim President and CEO
Pacton Gold
200 Burrard Street, Suite 1680
Vancouver, British Columbia, V6C 3L6
Tel: (604) 678-5308
www.pactongold.com

Dieses Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Dazu zählen unter anderem auch der Explorationserfolg des Unternehmens in seinen Konzessionsgebieten sowie die Auswirkung dieser Ereignisse auf das Unternehmen, einschließlich dessen Aktienkurs. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können. 