Piedmont Lithium Ltd.: Neue Projekte zeigen gute Gehälte

Gute Neuigkeiten gab es bei Piedmont Lithium . Das Unternehmen hat auf den neuen Gebieten Central und Sunnyside die ersten Bohrungen abgeschlossen und auf beiden "getroffen" (Link).Auf dem Central Gebiet wurde ein relativ mächtiger Abschnitt von knapp 34 Metern mit 1,04% Lithium entdeckt:Auf Sunnyside konnte man über 20 Meter mit 1,42% Lithium durchschneiden, was von Gehalt und Mächtigkeit sehr gut ist:Die Ergebnisse sind gut und Piedmont hat sofort mit den ersten Bohrungen getroffen. Die bisherige Ressource ist gut für ein Minenleben von 13 Jahren und mit diesen beiden Neuentdeckungen sollte das Unternehmen weitere Ressourcen definieren können, um das Minenleben noch zu verlängern.Für beide Gebiete werden nun Anschlussbohrprogramme geplant.Piedmont liefert weiter und ist auf einem guten Weg. Die Lage der Projekte inmitten der amerikanischen Industrie erscheint mir weiterhin ein großer Vorteil, ebenso die klaren Genehmigungsvoraussetzungen für das Projekt.