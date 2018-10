Treasury Metals: Geschätzte 1,2 Mio. oz Goldäquivalent an erkundeten und angezeigten Mineralressourcen bei Zunahme des Goldgehalts

Mineralressourcenschätzung 2018(1-8)



KlassifCut-ofTonnen Au (enthaltAg enthalAuÄqEnthalt

izierunf g/t)enes (g/tenes (g/tene

g Gehal Au (oz)t) Ag ) AuÄq (

t (oz) oz)

AuÄq

g/t





In Tagerkunde0,4 762,0001,9146,700 8,9217,001,9948,700

ebaugrt 0

ube



angezei0,4 11,849.1,37522,4005,52,083.1,42541,000

gt 000 000



Erkunde0,4 12,611.1,40569,1005,72,300.1,45589,600

t 000 0

+ ange 00

zeigt



geschlu0,4 595,0001,0520,100 2,650,0001,0820,600

ssfolge

rt



Aussererkunde1,9 163,0006,4233,600 25,135,006,6534,800

halb t 8 0

Tageb

augrub

e



angezei1,9 3,429.05,34589,00016,1,834.5,49605,300

gt 00 6 000



Erkunde1,9 3,591.05,39622,60017,1,969.5,54640,100

t 00 1 000

+ ange

zeigt



geschlu1,9 1,414.04,43201,50011,519,004,53206,100

ssfolge 00 4 0

rt



Total erkunde0,4&1,925,0002,7080,300 11,352,002,8183,400

t 9 8 0



angezei0,4&1,15,277.2,261,111.48,03,917.2,331,146.3

gt 9 000 00 000 00



Erkunde0,4&1,16,202.2,291,191.78,24,269.2,361,229.8

t 9 000 00 000 00

+ ange

zeigt



geschlu0,4&1,2,009.03,43221,6008,8569,003,51226,700

ssfolge9 00 0

rt

Ausserhalb Tagebaugrube In Tagebaugrube

KlassifiCut-oTonnaAuÄqenthal KlassifiCut-oTonnagAuÄq enthal

zierung ff ge g/t tene zierung ff e g/t tene

AuÄq AuÄq

AuÄq Tonne oz AuÄq Tonnen oz

g/t n g/t





erkundet 3,0g115.48,4031.200 erkundet1,0g/375.803,35 40.400

/t 00 t 0



1,9g/162.76,6534.800 0,7g/529.902,62 44.600

t 00 t 0



1,5g/186.36,0236.100 0,4g/762.301,99 48.700

t 00 t 0



angezeig 3,0g2.0567,56499.70 angezeig1,0g/4.843.2,54 395.50

t /t . 0 t t 900 0

700

1,9g/3.4285,49605.30 0,7g/7.388.1,95 463.90

t . 0 t 500 0

500

1,5g/4.1964,80647.10 0,4g/11.8481,42 541.00

t . 0 t . 0

500 600

geschlus 3,0g860.85,91163.60 geschlus1,0g/206.501,90 12.600

sfolgert/t 00 0 sfolgertt 0



1,9g/1.4134,53206.10 0,7g/334.201,49 16.000

t . 0 t 0

800

1,5g/1.7633,97225.00 0,4g/595.301,08 20.600

t . 0 t 0

900

TORONTO - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (Treasury oder das Unternehmen) meldet eine aktualisierte mit National Instrument 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung (die Mineralressourcenschätzung 2018) auf ihrem sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Goliath. Die Mineralressourcenschätzung wurde von der unabhängigen Firma P&E Mining Consultants Inc. (P&E) durchgeführt.Die Mineralressourcenschätzung 2018 ist eine Aktualisierung der NI 43-101 konformen Mineralressourcenschätzung, die am 28. August 2015 (die Mineralressourcenschätzung 2015) veröffentlicht wurde und die Ergebnisse aus dem Datenbestand einschließt, der zusätzliche 98 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 41.500 m an Infill-Bohrungen repräsentiert, die zwischen 2016 und 2018 niedergebracht wurden.- Erfolgreiches Umwandlungsprogramm:- Gesamte erkundete und angezeigte Mineralressourcen belaufen sich jetzt auf 1.229.800 Unzen Goldäquivalent (AuÄq) (16,20 Mio. Tonnen mit 2,36 g/t AuÄq). Siehe Abbildung 1 Longitudinalprojektion Main Zone.- Die untertägigen erkundeten und angezeigten Unzen AuÄq erhöhten sich gegenüber der Mineralressourcenschätzung 2015 um 64 %:o Insgesamt 640.100 Unzen AuÄq mit einem Durchschnittsgehalt von 5,54 g/t AuÄq (5,39 g/t Au);o Mineralressource in Tagebaumodell wurde weiter optimiert, um weniger Abraum zu enthalten, und könnte zu einem verbesserten Abraumverhältnis führen.o Ein Teil der Zunahme kann der Neufestlegung der Grenze zwischen der Untertage- und Tagebauressource zugeschrieben werden, was zu einem höheren Anteil der Unzen AuÄq führt, der innerhalb der untertägigen Mineralressource angegeben wird, welche die hochgradigen Unzen enthält.- Goldäquivalentgehaltzunahme der kombinierten erkundeten und angezeigten Mineralressourcen.o In Tagebaugrube --+9,0 % (1,45 g/t AuÄq);o Außerhalb Tagebaugrube -+8,0 % (5,54 g/t AuÄq);o Insgesamt:---+34,1 % (2,36 g/t AuÄq).o Silbergehaltzunahme in erkundeten und angezeigten Mineralressourcen.- Mineralressourcen auf Goliath bleiben zur Tiefe offen und besitzen Explorationspotenzial für weitere Erzfälle im Streichen.Treasurys primäre Zielsetzung des Kernbohrprogramms war die Erhöhung des Vertrauens in die Mineralressource und die Umwandlung der Goldäquivalentunzen von der Mineralressourcenklassifizierung geschlussfolgert zur Klassifizierung erkundet und angezeigt, im sie in zukünftige technische Studien aufzunehmen. Diese Programme waren sehr erfolgreich mit einer signifikanten Zunahme der Goldäquivalentunzen in den höheren Klassifizierungen und der Verbesserung der Goldgehalte in den Mineralressourcenschätzungen sowohl für den Tage- als auch den Untertagebau. Eine sekundäre Zielsetzung der Bohrungen war die Erweiterung der Mineralressource, was zu einer erfolgreichen Ausdehnung der Lagerstätte östlich der hochgradigen Erzfälle der Main Zone führte und weiterhin die Möglichkeiten für Mineralressourcen demonstriert, die zukünftigen Minenplänen hinzugefügt werden können.Folgende Tabelle fasst die NI 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung in den Mineralressourcenklassifizierungen erkundet, angezeigt und geschlussfolgert zusammen:1. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben noch keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte wesentlich durch die Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Besitzanspruchs-, Steuerfaktoren, soziopolitische Faktoren, Marketingfaktoren oder andere relevante Faktoren beeinflusst werden.2. Die geschlussfolgerten Ressourcen in dieser Schätzung besitzen ein niedrigeres Vertrauensniveau, als das, das für eine angezeigte Mineralressource verwendet wird und sie dürfen nicht in Mineralvorräte umgewandelt werden. Es gibt begründete Annahmen, dass der Großteil der geschlussfolgerten Ressource durch fortgesetzte Exploration zu einer angezeigten Mineralressource hochgestuft werden kann.3. Die Mineralressourcen in dieser Pressemitteilung wurden geschätzt gemäß der Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines erstellt vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions und angenommen vom CIM Council.4. Ein Goldpreis von 1.250 USD/Unze und Silberpreis von 17,00 USD/Unze basierend auf dem Durchschnittspreis über drei Jahre zum 31. Juli 2018 und ein Wechselkurs von US$ 0,80=Can$ 1,00 wurde für die Berechnungen des AuÄq-Cut-off-Gehalts von 0,40 g/t AuÄq für Mineralressourcen im Tagebau (>170 m über dem Meeresspiegel oder <230 m unter der Oberfläche) und 1,90 g/t AuÄq für Mineralressourcen außerhalb der Tagebaugrube verwendet.5. Annahme von Tagebaukosten in Höhe von 3,45 CAD/Tonne für Erzmaterial, 3,30 CAD/Tonne taubes Gestein und 2,00 CAD/Tonne Abraum. Für den Untertagebau wurden Kosten in Höhe von 78,00 CAD/Tonne angenommen bei Aufbereitungskosten von 18,15 CAD/Tonne, G&A von CAD 2,86/Tonne und Ausbringungsraten von 95,5 % für Gold und 62,6 % für Silber.6. Das für AuÄq verwendete Verhältnis Au:Ag war 1:112,17.7. Für das Erzmaterial wurde ein Dichtemodell mit durchschnittlich 2,76 t/m3 erstellt.8. Gesamtsummen in Tabelle können aufgrund von Rundungen abweichen.Wir sind zufrieden mit dem Erfolg, den wir mit der Umwandlung der AuÄq-Unzen der geschlussfolgerten Mineralressource zu einer angezeigten Mineralressource hatten. Unsere zukünftigen Programme werden sich jetzt auf ein Wachstum durch Exploration und insbesondre die Erweiterung der hochgradigen Mineralressource sowohl zur Tiefe als auch im Streichen innerhalb der sich entwickelnden Erzfälle der C Zone konzentrieren. Unsere laufenden Projektoptimierungsarbeiten haben Möglichkeiten zur beachtlichen Verbesserung des Gehalts der Mineralressource der Main Zone mittels eines höheren Cut-off-Gehalt bei Beibehaltung des Großteils der enthaltenen AuÄq-Unzen identifiziert. Diese Analyse zeigt höhere Gehalte der Mineralressource, die Kontinuität bei höheren Cut-off-Gehalten und das Potenzial zur Erweiterung der Mineralressource zur Tiefe. Weitere Arbeiten werden durchgeführt, um diese Möglichkeit zu untersuchen, sagte Treasury Metals Interim-CEO Greg Ferron.Die Sensitivitätsdaten der Mineralressourcenschätzung prüfen das höhergradige Mineralressourcenpotenzial bei einem Cut-off-Gehalt von 3,0 g/t AuÄq für den Tagebau und 0,70 g/t AuÄq für den Untertagebau.Abbildung 1: Längsprojektion der Mineralressourcenklassifizierung der Main Zone des Goldprojekts Goliath (schraffierte Bereiche zeigen Erweiterung seit Mineralressourcenschätzung 2015).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44919/TML Press Release RE - October 2018_final Oct 15 4pm_DE.001.pngAbbildung 2: Ressourcenklassifizierung mit Umriss des Tagebau- und Untertagebaumodells, Treasury Metals Goldprojekts Goliath.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44919/TML Press Release RE - October 2018_final Oct 15 4pm_DE.002.pngDie Mineralressourcenschätzung wurde von Eugene Puritch, P.Eng., FEC,CWET, Antoine Yassa, P.Geo. und Yungang Wu, P.Geo. von P&E Mining Consultants Inc. aus Brampton, Ontario, angefertigt. Sie sind gemäß National Instrument 43-101 unabhängige qualifizierte Personen. Herr Puritch hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und zugelassen.Für weitere Informationen über Treasury Metals und die Projekte des Unternehmens besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens www.treasurymetals.com. Treasury Metals Inc. ist ein auf Gold fokussiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Projekten in Kanada, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Kürzel TML notiert. Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Goliath im Nordwesten Ontarios wird eine von Kanadas nächsten produzierenden Goldminen sein. Da jetzt die erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldvererzung bis zur Oberfläche erstreckt, plant Treasury Metals die anfängliche Entwicklung eines Goldtagebaus, der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag beschicken wird. Nachfolgend ist in späteren Jahren ein Untertagebetrieb geplant. 