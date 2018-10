Go Cobalt Mining vergrößert Landpaket der Liegenschaft Monster

Vancouver, 8. Oktober 2018 - Go Cobalt Mining Corp. ("Go Cobalt" und/oder das "Unternehmen") berichtet, dass das Unternehmen seinen Landbesitz im Yukon durch Abstecken weiterer Claims vergrößert hat. Dies erfolgte aufgrund erster positiver Ergebnisse aus den Anfangsphasen der Exploration. Das Abstecken vergrößert das sich zu 100 % im Besitz der Go Cobalt befindliche Kupfer-Kobalt-Projekt Monster ("Liegenschaft") um 430 Hektar, um neu erkannte Ziele abzudecken, die sich über die bisherigen Grundstücksgrenzen erstreckten. Go Cobalt berichtet Folgendes:- Go Cobalt hat 21 weitere Claims abgesteckt, was das Gebiet der Liegenschaft von 59,2 km2 auf 63,5 km2 erhöht, was einer Vergrößerung um 430 Hektar entspricht.- Die dem südlichen Zentralbereich hinzugefügten Claims (Claim-Nummer 284 bis 292) decken jetzt das Ausmaß der großen magnetischen Körper vollständig ab, die vor Kurzem mittels Inversionsmodellierung identifiziert wurden.- Die im Osten hinzugefügten Claims (Claim-Nummer 293 bis 304) decken jetzt eine große Alterationszone ab, die mittels Go Cobalts Remote Spectral Geologie-Programm identifiziert wurde, das spektrale Satellitendaten zur Identifizierung der Gesteinstypen und Alterationscharakteristiken verwendete.Scott Sheldon, CEO von Go Cobalt, sagte: "Unser hoch qualifiziertes Team identifiziert weiteres Potenzial in diesem nur gering erkundeten Bereich des Yukon. Go Cobalt kontrolliert jetzt den Großteil der Wernecke-Brekzie, der noch zum Abstecken außerhalb des geschützten Wassereinzugsgebietes Peel zur Verfügung steht. Die Wernecke-Brekzie ist ein System, von dem gut dokumentiert ist, dass es eine IOCG-Vererzung in einem Bereich beherbergt, in dem wir bereits sichtbares Kupfer und Kobalt vorfinden."Dies ist die zweite Erweiterung der Liegenschaft Monster. Seit dem anfänglichen Abstecken von 44,3 km2 wurde die Liegenschaft Monster um 19,2 km2 auf ein Landpaket von 63,5 km2 vergrößert.Die Liegenschaft Monster liegt zentral auf einem ausgedehnten hämatitischen Brekziensystem, die sogenannte Wernecke-Brekzie. Die Wernecke-Brekzie beherbergt eine IOCG (Eisenoxid, Kupfer, Gold) - Vererzung, die jener der gewaltigen Lagerstätte Olympic Dam in Australien ähnlich ist.Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung präsentierten technischen Informationen kontrolliert.Das Unternehmen bewertet zurzeit Vanadiumprojekte zur Ergänzung seines Kupfer-Kobalt-Vorzeigeprojekts Monster. Vanadium ist ein Energiemetall und ein wichtiger Bestandteil der Redox-Durchflussbatterie. Bis dato hat das Unternehmen 3 kanadische und 2 chilenische Projekte mit erhöhten Vanadiumgehalten bewertet. Go Cobalt sucht nach einem Projekt in der Anfangsphase, dessen Wert es beachtlich erhöhen kann. Vorrang haben Projekte innerhalb etablierter Bergbaurechtsprechungen. Go Cobalt ist ein Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Wir entwickeln aufregende und relevante Energiemetallprojekte, um den Bedarf an Energieträgern in einer batteriebetriebenen Zukunft zu decken.Scott Sheldon, PresidentTel: 604.725.1857E-Mail: scott@gocobalt.caDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.