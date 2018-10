WGC - Schlechterer Wirtschaftsausblick deutet auf höhere Goldpreise hin

Der vor kurzem erschienene Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF), der sich mit höheren Risiken und einem schwächeren Weltwirtschaftswachstum befasst, unterstreicht die Relevanz des Goldes innerhalb Investorportfolios, so hieß es vom World Gold Council (WGC). Der IWF hatte seinen Ausblick für das Weltwirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr von den ursprünglichen 3,9% auf 3,7% gesenkt.In seinem Bericht signalisierte der IWF, dass eine Zunahme der typisch genutzten Risikometriken die Relevanz unterstreichen würde, Gold kurz- und langfristig in einem Portfolio zu halten - sowohl aus taktischer als auch strategischer Perspektive, berichtet Kitco News . "Gold ist einer der liquidesten Vermögenswerte in der Welt und sollte bezogen werden, bevor wir uns Krisenzeiten gegenübersehen", hieß es in dem Bericht.Der WGC hob jedoch auch die historische Rolle des gelben Edelmetalls als Absicherung gegen Markt- und Wirtschaftsrisiken hervor. "Obwohl es in den letzten sechs Monaten einige Gegenwinde für Gold gab, gibt es auch klare Gründe dafür - basierend auf dem kürzlichen Bericht des IWF - dass Gold steigen wird. Die Erholung der Weltwirtschaft war uneinheitlich und schadete Schwellenländern; Bequemlichkeit hat sich an die Märkte geschlichen und stellt Liquidität in Frage; Marktbewertungen befinden sich auf extremen Niveaus; Schulden sind weltweit drastisch gewachsen und zunehmende Straffung könnte den Märkten schaden", so der WGC.© Redaktion GoldSeiten.de