Schweizer Goldhandel im September: Umfangreiche Lieferungen nach China

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz gab heute die Zahlen zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen für den September 2018 bekannt. Insgesamt hat sich das Handelsvolumen im Vergleich zum August etwas verringert: Den Angaben zufolge importierte die Schweiz im neunten Monat 256,2 Tonnen Gold und Silber im Wert von 6,65 Mrd. Franken, während es im August noch 287,2 Tonnen waren. Demgegenüber standen Exporte im Umfang von 213,1 Tonnen (Wert: 4,50 Mrd. Franken), verglichen mit 264,7 Tonnen im Vormonat.Die reinen Goldexporte des Landes beliefen sich im September auf 118,0 Tonnen im Wert von 4,44 Mrd. Franken. Die größten Lieferungen gingen an China und die Sonderverwaltungszone Hongkong, die insgesamt mehr als 65 Tonnen Gold aus der Eidgenossenschaft kauften. 37 Tonnen wurden dabei direkt ans chinesische Festland geliefert, während 28,7 Tonnen zuerst Hongkong passierten. An dritter Stelle der wichtigsten Abnehmer stand im September Indien, welches 16,5 Tonnen Gold aus der Schweiz importierte.Die Goldeinfuhren erreichten im neunten Monat indes einen Umfang von 223,3 Tonnen, was einem Wert von 6,62 Mrd. Franken entsprach. Wichtigste Bezugsquelle für das Edelmetall war erneut das Vereinigte Königreich, aus dem die Schweiz auf Nettobasis 89,7 Tonnen erwarb. Dies war nur geringfügig weniger als im August, als das UK 92,1 Tonnen Gold geliefert hatte. An zweiter Stelle standen im vergangenen Monat die USA mit 33,9 Tonnen netto, während Argentinien mit 27,2 Tonnen der drittgrößte Goldlieferant der Schweiz war.Für den Silberhandel meldete die Zollverwaltung Ausfuhren in Höhe von 91,1 Tonnen (Wert: 42,3 Mio. Franken). Rund zwei Drittel dieses Silbers (60,3 Tonnen) wurden nach Indien exportiert, doch auch Österreich erwarb im September 8,0 Tonnen des weißen Metalls aus der Schweiz.Dagegen importierte die Schweiz im September nur 28,7 Tonnen Silber. 6,1 Tonnen stammten dabei aus Peru, 5,5 Tonnen aus Marokko und 2,8 Tonnen aus Argentinien.© Redaktion GoldSeiten.de