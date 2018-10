Gold: Kurze Korrektur, langer Anstieg?

Mitte August setzte bei Gold ausgehend von einem neuen Jahrestief bei 1.059 USD eine Erholung ein, die nach dem Erreichen von 1.215 USD in eine volatile Seitwärtsbewegung überging. Nach einem Doppelboden an der wichtigen Unterstützung bei 1.180 USD gelang es den Bullen Anfang Oktober, die Oberseite der Range dynamisch zu durchbrechen und den Goldpreis bis an den Widerstand bei 1.236 USD anzutreiben. Knapp unter der Marke tendiert der Wert aktuell seitwärts.Die Kaufwelle der letzten Tage hat Gold auch über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie katapultiert und damit ein weiteres Kaufsignal ausgebildet. Oberhalb von 1.215 USD ist dieser Ausbruch bestätigt und mit einem Anstieg über 1.236 USD zu rechnen. In der Folge könnte Gold zügig bis 1.250 und 1.265 USD klettern. Darüber wäre bereits eine Kaufwelle bis 1.285 USD möglich.Unterschreitet der Wert dagegen die 1.215 USD-Marke, könnte sich Gold wieder im Bereich von 1.200 USD stabilisieren und von dort aus der nächste Angriff auf die 1.236 USD-Marke starten. Erst unterhalb von 1.200 USD käme es zu einem erneuten Test der Unterstützung bei 1.180 USD. Gleichzeitig wären die Chancen auf der Oberseite damit zunächst vergeben und die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall auf das Jahrestief deutlich erhöht.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG