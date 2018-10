Hedgefonds nach sprunghafter Goldrally in Bedrängnis

Der größte Goldpreisanstieg seit dem Juni 2016 hat die bearish positionierten Hedgefonds kalt erwischt. Wie Bloomberg gestern meldete, hatten die Vermögensverwalter am Terminmarkt auf Nettobasis die größten Short-Positionen seit mindestens 2006 aufgebaut - kurz bevor Gold den stärksten Kursgewinn innerhalb eines Tages seit dem Brexit-Referendum verzeichnete.Die Rally war dem Artikel zufolge auf eine Kombination aus erhöhter Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten und die typische saisonale Zunahme der Goldkäufe zurückzuführen.Die Leerverkäufer am Terminmarkt könnten sich nun mit einem sogenannten Short-Squeeze konfrontiert sehen: Wenn der Kurs weiter steigt, werden sie gezwungen sein, ihre Positionen einzudecken, um ihre Verluste zu begrenzen. Zu diesem Zweck müssen sie Goldkontrakte zurückkaufen, was den Preis wiederum noch stärker nach oben treiben würde. Die Analysten von Bloomberg weisen in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass der Goldpreis fast 10% zugelegt hat, als die Hedgefonds das letzte Mal für einen längeren Zeitraum short waren.Als positives Signal für Gold werten die Beobachter zudem die Entwicklung der physischen Goldbestände der ETFs. Während diese zwischen Mai und September stetig abgenommen hatten, wurde in der vergangenen Woche wieder ein Zufluss von 16,4 Tonnen verzeichnet.Aus charttechnischer Perspektive ist zudem festzustellen, dass Gold sowohl seinen 50-tägigen als auch seinen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt nach oben durchbrochen hat, was auf einen neuen Aufwärtstrend hindeuten könnte. Zudem hat die Korrelation zwischen dem Dollar und Goldpreis abgenommen, d. h. andere Faktoren wie z. B. die Nachfrage nach Safe-Haven-Assets könnten künftig wieder stärker zum Tragen kommen.Alles in allem könnten das schlechte Nachrichten für die bearishen Spekulanten am Futuresmarkt sein - aber gute Nachrichten für langfristige Goldanleger.© Redaktion GoldSeiten.de