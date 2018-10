M2 Cobalt Corp. beginnt mit erstem Bohrprogramm

18. Oktober 2018 - Vancouver, British Columbia - M2 Cobalt Corp. (das Unternehmen) (TSXV: MC.V), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein erstes Bohrprogramm eingeleitet hat, das sich auf die wichtigsten Ziele, die im Zuge des erfolgreichen Phase-I-Arbeitsprogramms entdeckt wurden, konzentrieren wird. Das Unternehmen hat mit einem ostafrikanischen Bohrunternehmen einen Bohrvertrag abgeschlossen und plant derzeit Diamantkernbohrungen auf bis zu 3.000 Metern mit der Möglichkeit, das Programm bei Bedarf zu erweitern.CEO Simon Clarke meinte: Der Start der Bohrungen ist sehr aufregend für das Unternehmen. Der Erfolg unseres Phase-I-Programms, in dessen Zuge wir anhand von Probenahmen an der Oberfläche mit bis zu 1,75 % Co, 0,91 % Cu und 0,26 % Ni zahlreiche große Zielgebiete entdeckt haben, hat uns für diese erste Bohrphase gut aufgestellt. Damit kommen wir unserem Unternehmensziel einen Schritt näher, erstklassige Lagerstätten mit Kobalt und dazugehörigen Mineralen zu entdecken und zu erschließen.Wir werden die Aktionäre über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten und erwarten mit dem Fortschreiten dieses ersten Bohrprogramms einen regelmäßigen Nachrichtenfluss.Im Zuge seines Phase-I-Programms entdeckte das Unternehmen mehrere Zielgebiete und 3 unterschiedliche Mineralisierungsarten: vulkanogene Massivsulfid-(VMS) -Kupfer-Kobalt-Mineralisierung in seinen Konzessionen im Gebiet Kilembe; in Sedimentgestein gelagerte Kupfer-Kobalt-Mineralisierung des Katanga-Typs bei Bujagali sowie ultramafische Nickel-Kupfer-Kobaltmineralisierung bei Bombo. Das erste Bohrprogramm wird die wichtigsten Zielgebiete in der Tiefe auf jeden Mineralisierungstyp erproben und das Unternehmen für die Durchführung eines umfassenderen Bohrprogramms aufstellen.Das Hauptaugenmerk von M2 Cobalt Corp. ist auf die Entdeckung und Erschließung von erstklassigen Kobaltprojekten (und damit verbundenen Mineralvorkommen) gerichtet, um dem wachsenden Defizit bei der Kobaltversorgung zu begegnen. Das Unternehmen verfügt über einen großen aussichtsreichen Grundbesitz in der Republik Uganda in Ostafrika, der an eine historische Produktionsstätte grenzt und sich entlang derselben Mineraltrends wie einige der großen Minen in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo, aus der 60 % des weltweiten Kobaltangebots stammt, befindet. Das Unternehmen wird von einem sehr erfahrenen Managementteam und Board of Directors geleitet, die an der Finanzierung und Erschließung von Rohstoffprojekten rund um den Globus beteiligt waren. Das Unternehmen wird von einem sehr erfahrenen Managementteam und Board of Directors geleitet, die an der Finanzierung und Erschließung von Rohstoffprojekten rund um den Globus beteiligt waren. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte erhalten Sie unter www.m2cobalt.com. 