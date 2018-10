Rockcliff Metals identifiziert Gold entlang eines 10 km langen Horizontsauf SLG in Snow Lake

Toronto, 18. Oktober 2018 - Rockcliff Metals Corp. (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, bekannt zu geben, dass im Zuge der geologischen Prospektion der Goldhorizont McLeod entdeckt wurde, ein mehr als 10 Kilometer langer mineralisierter Korridor, der mit einer Gold- und Kupfermineralisierung im Gold-Konzessionsgebiet SLG des Unternehmens verbunden ist.Ken Lapierre, der Präsident und CEO von Rockcliff, merkte dazu an: Dieses strategische Konzessionsgebiet enthält mehrere historische goldreiche Zonen entlang mehrerer regionaler struktureller Zweigverwerfungen. Im Goldhorizont McLeod wurden noch keinerlei Probebohrungen durchgeführt, obwohl dieser zahlreiche historische Goldfundorte umfasst. Die von Rockcliff entnommenen Schürfproben bestätigen, dass eine hochgradige Gold- und Kupfermineralisierung vorhanden ist. Wir planen die Weiterverfolgung dieses Goldprojekts im Jahr 2019 mit weiteren Oberflächenarbeiten zur Vorbereitung eines Bohrprogramms, das sich auf die Goldziele mit höchster Priorität konzentrieren wird.Das Gold-Konzessionsgebiet SLG grenzt unmittelbar an die Projekte von drei früheren Goldproduzenten mit einer Gesamtproduktion von über 1,4 Millionen Unzen und einer Gold-Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag an. Der neu identifizierte Goldhorizont McLeod befindet sich im Bereich der regionalen Überschiebung McLeod Road, einer herausragenden Struktur, von der bekannt ist, dass sie mit den historischen Goldminen des benachbarten Konzessionsgebiets in Verbindung steht.Auf der Karte (Abbildung 1) auf der folgenden Seite sind die Standorte mit Goldpotenzial im Gold-Konzessionsgebiet SLG vermerkt.Das Gold-Konzessionsgebiet SLG gehört zum umfangreichen Projektportfolio von Rockcliff im Bergbaurevier Snow Lake, in dem sich die erste und höchstgradige frühere Goldmine von Manitoba und einige der höchstgradigen kupfer- und zinkreichen vulkanogenen Massivsulfidlagerstätten (VMS-Lagerstätten) des äußerst produktiven Grünsteingürtels Flin Flon-Snow Lake befinden.Goldhorizont McLeod: Im Goldhorizont McLeod sind Quarzgänge und Vulkangesteine in und nahe der regionalen Überschiebung McLeod Road gelagert. Über einen Abschnitt von mehr als 10 Kilometern wurden stellenweise verschiedene Mineralisierungsarten, unter anderem Erzschnüre bis Massivsulfidvorkommen, und gangförmige goldhaltige Quarzvorkommen mit Mächtigkeiten von bis zu 30 Metern nachverfolgt. Von den historischen Schürfproben wurden Werte von Spuren bis zu 2,0 g/t Gold bzw. von Spuren bis zu 5,2 % Kupfer gemeldet.Die Schürfproben von Rockcliff aus dem Gestein ergaben Werte von Spuren bis zu 235,6 g/t Gold bzw. von Spuren bis zu 2,41 % Kupfer.Goldzonen Wolverton und West Wolverton: Historisch wurde gemeldet, dass mehrere Quarzgänge mit rostbraunem, verwittertem, granatführendem Quarz-Feldspat-Biotit-Gneis in Verbindung stehen. Erzgang Nr. 1 ist 305 m lang und zwischen 3,5 m und 10,5 m mächtig. Erzgang Nr. 2 ist 1.372 m lang und durchschnittlich 0,6 m mächtig. Bei den historischen flachen Erkundungsbohrungen in den 1940er- und den 1970er-Jahren wurden Abschnitte in einer Bandbreite von 1,37 g/t Gold über 0,61 m bis 24,69 g/t Gold über 1,04 m durchteuft.Die Schürfproben von Rockcliff aus dem Gestein enthielten Quarzgangmaterial mit einem Gehalt von Spuren bis zu 19,58 g/t Gold.Erweiterte Goldzone Birch: Den historischen Dokumenten ist zu entnehmen, dass sich flach bebohrte Goldabschnitte innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets 300 m östlich der früheren Goldmine Birch befinden.- Zone 3: 8,92 g/t Au über 0,7 m (BIR11-06);- Zone 5: 6,65 g/t Au über 0,4 m (BIR11-11);- Zone 5: 3,82 g/t Au über 3,15 m, einschließlich 6,28 g/t über 1,0 m (BIR11-12); und- Zone 6: 61,83 g/t Au über 0,41 m (BIR11-12).Die Goldmineralisierung steht im Bereich von mäßig bis stark gescherten Quartz-Karbonat-Überflutungsgebieten in Verbindung mit Arsenopyrit, Pyrit und Pyrrhotit. Die erweiterte Goldzone Birch Lake befindet sich in der regionalen Überschiebung Birch Lake.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44929/Rockcliff_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1 - Karte mit Kennzeichnung der Probenahmeorte von Rockcliff und der historischen Fundorte von Gold und Nichtedelmetallen.Insgesamt wurden im Feld 206 Schürfproben aus dem Gestein entnommen, verpackt und aus dem Feldbüro von Rockcliff direkt an das Labor von TSL Laboratories (TSL) in Saskatoon, Saskatchewan, versandt. TSL ist ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes kanadisches Analyselabor. Jede verpackte Gesteinsprobe wurde getrocknet und auf Siebdurchlauf 10 Mesh (70 %) zerkleinert; 250 g Wascherz wurden zwecks Analyse auf Siebdurchlauf 150 Mesh (95 %) pulverisiert. Aus dem Mahlpulver wurde jeweils eine 0,5-g-Teilprobe Wascherz für die Analyse auf Nichtedelmetalle (falls erforderlich) entnommen. Das Material wurde mittels (Gesamt-) Aufschluss mit mehreren Säuren gelaugt und danach durch Atomabsorption auf Kupfer, Blei, Zink und Silber analysiert. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe auf der Basis einer 30-g-Probe ermittelt und abschließend durch Brandprobe mit gravimetrischer Analyse und Atomabsorption untersucht. Proben mit Werten über der oberen Nachweisgrenze (3.000 ppb) wurden mittels einer 1-AT-Charge erneut analysiert. Rockcliff hat zertifizierte Leer- und Standardproben in den Probenstrom eingefügt, um die Integrität des Labors zu gewährleisten.Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass Schürfproben naturgemäß selektiv sind und nicht den wahren Erzgehalt der Mineralisierung des beprobten Prospektionsgebiets oder Fundortes darstellen können.Rockcliff ist ein kapitalkräftiges kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Basismetalle, Gold und Lizenzzahlungen im Gebiet Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Rockcliffs umfangreiches Konzessionsportfolio ist insgesamt 169.000 Hektar groß und umfasst 8 der höchstgradigen, unerschlossenen Basismetalllagerstätte sowie Manitobas erste und höchstgradige historische Goldmine. Rockcliffs Ziel ist, als ein kanadischer Entdecker von Minen bekannt zu sein, der mit seinen Projekten letztlich Cashflow aus Lizenzzahlungen generiert.Weitere Informationen zu Rockcliff Metals Corp. finden Sie unter http://rockcliffmetals.com.Ken Lapierre, P. Geo, President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752ken@rockcliffmetals.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOBüro: (416) 868-1079 DW 231cathy@chfir.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!