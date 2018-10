Mikanikrezai - Erwarten Sie höhere Goldpreise für den Rest des Jahres

Eine Vielzahl von Faktoren wird den Goldpreis für den Rest des Jahres auf einem hohen Niveau halten, meint Goldbulle Boris Mikanikrezai von Metal Bulletin."In der letzten Woche schuf der makroökonomische Hintergrund einen idealen Cocktail für die Spot-Goldpreise. Der Dollar hatte an Stärke verloren, die US-Realzinsen sind gefallen und die US-Aktien sind zurückgegangen. Dieses gute Umfeld sorgt für eine starke Zunahme der Goldnachfrage, wie durch positive ETF-Zuflüsse offenbar wurde", erklärte er laut Kitco News Weitere gute Nachrichten für das gelbe Edelmetall seien drei Faktoren, die kurzfristig zurückgehen werden - der US-Dollar, die US-Realzinsen und die US-Aktien. Das sollte ein gesundes und positives Umfeld für Gold schaffen. Ein weiterer wichtiger Faktor sei die extrem bärische Positionierung in Gold, so Mikanikrezai. Diese Art des bärischen Extrems sei anfällig für "eine aggressive Normalisierung", die positiv für den Goldpreis sein wird.Auch wenn sich die Netto-Position der Spekulanten bei einem historischen Tiefpunkt mit -275 Tonnen befindet, so gelte die aktuelle Positionierung der Spekulanten in COMEX-Gold noch immer als extrem bärisch.© Redaktion GoldSeiten.de