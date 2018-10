Palladium: Bereit zum Sprung

Anfang August noch setzte Palladium in einer weiteren Verkaufswelle an die Unterstützung bei 830 USD zurück, ehe den Bullen dort kurz vor einem weiteren bärischen Signal ein massiver Konter gelang. In dessen Verlauf stieg der Wert über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und Anfang September bereits an die Hürde bei 982 USD. Deren Bruch sorgte für eine weitere Beschleunigung der Rally und führte bis an den Widerstand bei 1.090 USD. Dort tendiert Palladium seit ein paar Tagen seitwärts.Nachdem Palladium aktuell auch weiterhin keine Anstalten macht, eine deutlichere Korrektur zu starten, ist jederzeit mit einem Ausbruch über 1.090 USD zu rechnen. Dieser könnte den Wert zunächst bis 1.115 USD antreiben. Darüber käme es bereits zu einem Angriff auf das Jahreshoch bei 1.139 USD. Ein Sprung über die Marke würde sogar weiteres Potenzial bis 1.200 USD generieren.Stoppt der Anstieg dennoch bei 1.090 USD, könnte schon an der 1.057 USD-Marke die nächste Kaufwelle starten. Erst darunter würde es zu einer ausgeprägten Korrektur bis 1.028 USD kommen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG