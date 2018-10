Silber - "Zu viele industrielle Verwendungszwecke", um nicht zu steigen

Im bisherigen Jahr 2018 tat sich der Silberpreis schwer, berichtet Investing News . Doch wie so viele andere Marktteilnehmer erwartet Peter Megaw von MAG Silver eine Verbesserung in der weiteren Zukunft des grauen Edelmetalls.Während des Denver Gold Forums sprach Megaw davon, dass die industriellen Anwendungsbereiche des Silbers innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Preissteigerung auslösen könnten. "Ich nehme an und ich fühle, dass sich Silber über diese Zeit hinweg verbessern wird", erklärte er. "Es gibt einfach zu viele industrielle Verwendungszwecke für Silber, die ins Spiel kommen."Dennoch erwartet Megaw keine utopische Preissteigerung. "Ich bin nicht an extrem hohen Silberpreisen interessiert. Denn die Weltwirtschaft bricht zusammen", so meinte er. "Aber ich glaube, dass der Silberpreis über diese Zeit hinweg wieder nach oben steigen wird - schön wäre eine Preisspanne bei etwa 20 Dollar oder mehr."© Redaktion GoldSeiten.de