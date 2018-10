Ist es jetzt an der Zeit, Goldaktien zu kaufen?

Es ist kein Geheimnis, dass die Aktien der Goldunternehmen heute beispiellos billig sind - und das bereits seit mehreren Jahren. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe wie der Kurs im Verhältnis zum Cashflow oder zum Bilanzwert zeigen, dass die Goldaktien Ende 2015 so günstig waren, wie schon seit dem Beginn des Bullenmarktes in den 1960er Jahren nicht mehr. Andere Kennziffern weisen darauf hin, dass sie zuletzt zu Roosevelts Zeiten als US-Präsident so billig waren.Es ist schon fast ein Jahr her, dass wir die folgenden Charts analysiert haben, und da sich der Sektor nun einem weiteren epischen Tief nähert, dachten wir, es sei an der Zeit für ein Update. Zunächst wollen wir die Performance der Goldaktien über verschiedene längere Zeiträume hinweg betrachten. Im ersten Chart zeigen wir die monatliche Entwicklung des S&P TSX Gold Index.Wenn wir 60 Jahre in die Vergangenheit blicken, sehen wir, dass die Aktien der Goldproduzenten heute auf einem ihrer drei tiefsten Niveaus notieren. Die anderen Tiefs wurden um die Jahre 1960 und 2000 verzeichnet.Als nächstes wollen wir uns ansehen, wie die Goldaktien im Vergleich zu den allgemeinen Aktienmärkten und zum Goldpreis selbst abschneiden. Beide Charts finden Sie in der selben Grafik. Vor der aktuellen Rally haben die Goldaktien gegenüber dem Aktienmarkt neue Tiefs erreicht, die sogar unter den Tiefs von 2015/2016 lagen! Der jüngste Tiefststand markiert den niedrigsten Wert seit 90 Jahren!Im Verhältnis zu Gold sind die Aktien der Minengesellschaften nicht ganz so günstig. Doch wenn Sie den Chart betrachten, erkennen Sie, dass auch dieses Verhältnis nicht allzu weit von seinem 90-Jahren-Tief entfernt ist. Diese (und andere) Charts machen deutlich, dass der gesamte Sektor derzeit extrem günstig ist. Die Ausgangslage für kurz- und langfristige Kursgewinne ist daher äußerst bullisch. Die Goldaktien sind sehr volatil, doch sie haben das Potential, hohe Gewinne zu liefern und die Performance US-amerikanischer Finanzwerte dramatisch zu übertreffen.Das wirft eine Frage auf: Können die Goldaktien noch billiger werden? Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt für Käufe? Es ist mit Sicherheit möglich, dass die Kurse im Goldsektor noch weiter nachgeben, aber wahrscheinlich nur geringfügig. Sie sind bereits so niedrig und die Zahl der in diesen Sektor investierten Anleger ist so gering, dass massive Preisrückgänge praktisch unmöglich sind.Wir haben diesen Punkt schon oft angesprochen: Der Wendepunkt für die Edelmetalle wird kommen, wenn die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen beendet. Das ist der Zeitpunkt, wenn Sie investieren sollten. Noch ist es dafür etwas zu früh, aber irgendwann im nächsten Jahr wird es so weit sein.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 18. Oktober 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.