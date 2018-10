Defla XXXL-China auf Finanzkrisenniveau 2008, Harte Landung oder Tiefbohrung?

Die (nunmehr weil von eigener deflatorischer Kugel durchbort wohl EHEMALIGEN) Deflationsfetischisten in Peking haben es geschafft: Das offizielle und wohl noch geschönte BIP in China sank auf 6,5% Wachstum und das ist das Depressionsniveau der Finanzkrise 2008 nach Lehman.Der Shanghai Composite sank erneut um neue 1,5% und dann kam der Untertitel dieses HAM zum Einsatz: Harte Landung: Die Chinesische Zentralbank kaufte direkt in ihre Aktienmärkte hinein und hob diese wieder etwas;Tiefbohrung: Das Protokoll der Offenmarktsitzung der US-Zentralbank zeigte nach extreme falkischen Handlungen nun verbrannte Erde artige Vorstellungen über massiv restriktive Zinsniveaus, die man anstrebe (wen interessiert die Meinung des US- Präsidenten, es sind ja von niemandem gewählte Beamte)Wo stehen Weltkonjunktur und freie Weltgeldmenge wirklich?:Grob Daumen-Windrichtung hat das schon immer der Silberpreis angezeigt, denn Silber ist nun mal als einziger Stoff der Welt gleich 3-fach und ausnahmslos mit der freien Weltgeldmenge und damit mit der Weltkonjunktur korreliert. (Ansonsten würde es ja nicht gegen Inflation schützen, was es zuverlässig und immer tut - in beide Richtungen) Mehr dazu auf der Edelmetallmesse am 9.11.DAX in EUR wenigstens konstant, EUR gegen USD gesunken, SPX 500 in EUR Plus 0,40%, auch diese Woche ist nicht wirklich neu: Alles säuft gegen Core A (USA) ab auch Core B (BRD/ EU) und die Restwelt noch viel schlimmer.DAX 30EUR USDTechniker erkennen einen Retest an der 1,1430 aber sie erkennen nicht, warum da ein Retest notwendig wurde