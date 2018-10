Kitco-News-Umfrage: Wall Street & Main Street positiv eingestimmt

Den Daten zufolge, die sich auf die in der letzten Woche durchgeführten Umfrage von Kitco News bezüglich der Goldpreisentwicklung beziehen, sind sowohl Wall als auch Main Street der Ansicht, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche erneut steigen wird.Eine Vielzahl Faktoren hatten Gold in der letzten Woche unterstützt, unter anderem auch die geopolitischen Spannungen zwischen USA und Saudi Arabien.Diesmal nahmen insgesamt 14 Finanzmarktprofis an der wöchentlichen Befragung der Wall Street teil. Von diesen erwarten insgesamt 11 (79%), dass Gold bis zum Freitag steigen wird. Keiner der Teilnehmer stimmte für eine negative Entwicklung des Metalls, drei (21%) prognostizierten Seitwärtsbewegungen.Insgesamt beteiligten sich auch 526 Kitco-Leser an der Main-Street-Umfrage. So waren 316 (69%) von ihnen der Ansicht, dass Gold steigen werde. Weitere 124 (24%) erwarten niedrigere Preise, während 86 (16%) eine neutrale Einschätzung abgaben.© Redaktion GoldSeiten.de