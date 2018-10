Gold findet Unterstützung durch zunehmende Risikovermeidung

Gold hat Unterstützung gewonnen, während Investoren sogenannte Risikovermögenswerten meiden, so berichtet Scrap Register . Das Metall zeige dabei Anzeichen dafür, dass es sich über seinem 100-tägigen gleitenden Durchschnitt halten werde. Das wiederum könnte Käufe anregen, so die Commerzbank."Wenn es erfolgreich ist, dann sollten folgende Käufe den Goldpreis höher drücken", meinte die Bank. "Zeitgleich widersteht Gold dem stabilen US-Dollar. Es findet Unterstützung durch zunehmende Risikovermeidung unter den Marktteilnehmern, wie durch fallende Aktienmärkte und zusätzlichen ETF-Zuflüssen widergespiegelt wird."Erneute Sorgen um eine Eurozonenkrise könnten die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen unterstützen, so die Commerzbank. Denn der Konflikt zwischen Italien und EU bezüglich des italienischen Haushaltsentwurfes für 2019 eskaliere bereits.© Redaktion GoldSeiten.de