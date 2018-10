Analysten behalten ein Auge auf 1.250 Dollar je Unze Gold

Die Widerstandsfähigkeit, die Gold in der letzten Woche angesichts eines höheren Dollar an den Tag legte, könnte darauf hindeuten, dass das gelbe Edelmetall wieder zum Scheinen bereits sei, so Jonathan Butler von Mitsubishi."Gold befindet sich an einem kritischen Augenblick", erklärte er laut Kitco News . "Die kurzfristigen Charts zeigen, dass wir uns nahe des 100-tägigen gleitenden Durchschnitts befinden." Das sei ein großartiges Setup für Gold. Sollte es sich über dem 100-tägigen gleitenden Durchschnitt halten, dann könnte man 1.250 Dollar oder möglicherweise mehr sehen.Dieser gleitende Durchschnitt sei in der Vergangenheit eine Barriere für Gold gewesen, so meint auch Bill Baruch von Blue Line Futures. Er wäre "absolut bullisch", wenn sich das Metall über 1.230 Dollar halten könne. Ein Handelsschluss über diesem Wert sei bullisch und könnte Gold nahe Baruchs Aufwärtsziel von 1.244 bis 1.250 Dollar bringen.© Redaktion GoldSeiten.de