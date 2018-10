EMX Royalty Corp. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10.11.2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 70 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei EMX Royalty Corp. (WKN: A2DU32; ISIN: CA26873J1075) zu informieren. Dabei haben Sie auch die Gelegenheit Dave Cole, CEO & President von EMX Royalty Corp. am 10. November um 16:50 Uhr bei seiner Unternehmenspräsentation auf der Bühne 1 zu hören.Außerdem können Sie EMX Royalty Corp. auf der Precious Metal Summit in Zürich vom 5.-6. November antreffen.Wir sehen uns als Royalty-Gesellschaft mit aktivem Managementansatz, die auch nicht vor strategischen Investments zurückschreckt. Dass diese Strategie Früchte trägt, sehen wir am erfolgreichen Verkauf unserer Malmyzh-Beteiligung durch IG Copper und den uns damit zufließenden 65 Mio. USD. Damit sind wir bestens für die weitere Entwicklung unseres Businessmodells aufgestellt, so David M. Cole, President & CEO von EMX Royalty Corp.- EMX Royalty gibt Abschluss des Verkaufs des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts Malmyzh durch IG Copper bekannt: https://www.irw-press.com/de/news/emx-royalty-gibt-abschluss-des-verkaufs-des-kupfer-gold-porphyr-projekts-malmyzh-durch-ig-copper-bekannt_44865.html?isin=CA26873J1075- EMX Royalty unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Kupferprojekts Kimberley an Enfield Exploration Corporation: https://www.irw-press.com/de/news/emx-royalty-unterzeichnet-vereinbarung-ueber-den-verkauf-des-kupferprojekts-kimberley-an-enfield-exploration-corporation_44753.html?isin=CA26873J1075- EMX Royalty gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt: https://www.irw-press.com/de/news/emx-royalty-gibt-ergebnisse-des-zweiten-quartals-2018-bekannt_44302.html?isin=CA26873J1075Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com EMX Royalty Corp. nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion sowie Gebührenbeteiligungen erhält. EMX ergänzt seine Gebührengenerierungsinitiativen durch den Erwerb von Gebührenbeteiligungen und strategische Investments.Die strategische Investition von EMX in IGC ergab sich aus der Fähigkeit des Unternehmens, Malmyzh im Jahr 2011 als eine Chance mit ausgezeichnetem Entdeckungspotenzial im Frühstadium zu erkennen. Der Abschluss des Verkaufs von Malmyzh ist ein Meilenstein für EMX.Weitere Informationen finden Sie unter www.EMXRoyalty.com.David M. Cole, President & Chief Executive OfficerTel: (303) 979-6666E-Mail: Dave@EMXRoyalty.comIsabel BelgerCorporate Communication EuropeMobile: +49 178 4909039Email: IBelger@EMXRoyalty.com