FYI Resources Ltd. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10.11.2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 40 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei FYI Resources Ltd. (WKN: A0RDPF; ISIN: AU000000FYI5) zu informieren.Erst vor wenigen Wochen haben wir die sehr erfreulichen Ergebnisse unserer Pre-Feasibility-Study (vorläufige Machbarkeitsstudie) bekannt gegeben, die eindeutig unseren eingeschlagenen Weg in Richtung eines vertikal integrierten Produzenten von begehrtem, qualitativ hochwertigen und hochreinen Aluminiumoxid (das HPA) unterstützt. Diese Entwicklung wollen wir unseren treuen Aktionären in München auf der wohl größten Rohstoffmesse in Europa vorstellen, so Roland Hill, Managing Director von FYI Resources Ltd.- FYI Resources Ltd.: Hervorragende Ergebnisse von PFS unterstützen HPA-Entwicklung: https://www.irw-press.com/de/news/fyi-resources-limited-hervorragende-ergebnisse-von-pfs-unterstuetzen-hpa-entwicklung_44688.html?isin=AU000000FYI5- FYI Resources: China HPA Marketing Update: https://www.irw-press.com/de/news/fyi-resources-china-hpa-marketing-update_44231.html?isin=AU000000FYI5- FYI Resources Inc.: Weitere Bohrergebnisse bei Cadoux verdeutlichen Eignung des Rohmaterials für HPA-Raffinierung: https://www.irw-press.com/de/news/fyi-resources-inc-weitere-bohrergebnisse-bei-cadoux-verdeutlichen-eignung-des-rohmaterials-fuer-hpa-raffinierung_43927.html?isin=AU000000FYI5Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: https://goldinvest.de/unternehmensprofile/fyi-resources-ltdUm kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com FYI Resources Ltd. positioniert sich derzeit als wichtiger Hersteller von hochreinem Aluminiumoxid (4N oder HA) auf dem sich rasch weiterentwickelnden Markt für LED, Elektrofahrzeuge (EF), Smartphone- und Fernsehbildschirme und sonstigen verwandten Märkten für High-Tech-Produkte.Die Basis der HPA-Strategie sind die außerordentlich hohe Qualität der aluminiumhaltigen Tonlagerstätte (Kaolin) bei Cadoux sowie die außergewöhnlich positive Resonanz des Rohmaterials auf das HCl-Fließschema des Unternehmens mit mäßiger Temperatur und mäßigem atmosphärischem Druck. Die außergewöhnlichen qualitativen Eigenschaften der Strategie führen zu einem beträchtlichen Potenzial des HPA-Projekts.Roland HillManaging DirectorTel: 0414666178roland.hill@fyiresources.com.auSimon HinsleyInvestor & Media RelationsTel: 0401809653simon@nwrcommunications.com.au