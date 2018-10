First Cobalt Corp. ernennt Chief Financial Officer

TORONTO, 22. Oktober 2018 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; ASX: FCC; OTCQX: FTSSF) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Herr Ryan Snyder als Chief Financial Officer in das Führungsteam aufgenommen wurde."Als Teil unseres Fokus auf unser Flaggschiff Iron Creek Project konsolidieren wir die Organisation, indem wir das Büro in Vancouver schließen und die Finanz- und Buchhaltungsfunktion in die Zentrale in Toronto verlagern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ryan, der umfangreiche finanzielle und strategische Erfahrung in den Bereichen Finanzberichterstattung, Geschäftsplanung, Projektmodellierung und M&A mitbringt.Herr Snyder verbrachte fünf Jahre in der Betriebsfinanzierung bei der Inmet Mining Corp. , wo er ein Projekt zum Bau des Life of Mine Modells für Cobre Panama leitete, eines der größten Kupfer-Entwicklungsprojekte der Welt. Er leitete auch die weltweite jährliche Budgetierung und die vierteljährlichen Prognoseprozesse, überwachte die operative Finanzberichterstattung und -analyse und führte Szenarioanalysen für strategische Entscheidungen durch. Anschließend wechselte er zur Enirgi Group Corporation, wo er für die Bereiche Finanzplanung, Asset Modeling und Corporate Governance verantwortlich war. Zuletzt war er bei der Primero Mining Corp. tätig. Zunächst als Director of Finance und Treasurer, später als Chief Financial Officer, wo er Teil des Teams war, das 2018 die freundliche Fusion von Primero mit First Majestic Silver aushandelte. Vor seinem Eintritt in die Bergbauindustrie erwarb Herr Snyder die Bezeichnung Chartered Professional Accountant bei KPMG LLP.Die Gesellschaft dankt Herrn Kevin Ma für die sehr wichtigen Beiträge, die er seit der Gründung der Gesellschaft für First Cobalt geleistet hat. Herr Ma hat sein Amt als Finanzvorstand niedergelegt und Herr Snyder wird die Funktion mit sofortiger Wirkung übernehmen. Herr Ma wird während einer Übergangszeit bei First Cobalt in beratender Funktion tätig bleiben.First Cobalt ist ein nordamerikanisches reines Kobalt-Unternehmen, dessen Flaggschiff das Iron Creek Cobalt Project in Idaho, USA, ist, das Mineralressourcen von 26,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,11% Kobaltäquivalent abgebaut hat. Zu den sonstigen Vermögenswerten des Unternehmens gehören 50 bereits in der Vergangenheit produzierende Minen im Canadian Cobalt Camp und die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika, die Batteriematerialien herstellen kann.Im Namen der First Cobalt Corp. Trent MellPresident & Chief Executive OfficerHeather Smiles, Investor Relationsinfo@firstcobalt.com+1.416.900.3891In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. 