Kibaran Resources: Herausragende Ergebnisse bestätigen Kibarans Strategie zum Geschäftsaufbau zur Herstellung von Batteriegraphit

EcoGraf Bestehende Versorgung

Reinheitsgehalte >99,98 % >99,95 %

Reinigung von Feinkohle Ja Nein

Ausschluss giftiger Fluorwasserstoffsäuren Ja Nein

Ethisch und umweltverträglich Ja Nein

- Optimierungstests zeigen die äußerste Effektivität des umweltfreundlichen EcoGraf-Verfahrens bei der Verarbeitung von Graphit unterschiedlichster Herkunft zu einem für Lithium-Ionen-Batterien geeigneten Produkt- Optimierungsstudie auf der deutschen Pilotanlage bestätigt, dass Kibarans urheberrechtlich geschütztes fluorwasserstofffreies Reinigungsverfahren EcoGraf Graphit hocheffektiv aufbereitet, so dass es für die Verwendung in Lithiumbatterien geeignet ist- Die Tests haben gezeigt, dass das Verbrauchsmaterial sowie die Durchlaufzeit im Vergleich zur Machbarkeitsstudie signifikant reduziert wurde- Optimierungsstudie hat bewiesen, dass EcoGraf zur Reinigung von Graphit unterschiedlichster Herkunft eingesetzt werden kann:- Behandlung von Graphit aus Kibarans Epanko-Projekt in Tansania einschließlich (sphärischer) Batteriegraphit und Feinkohle aus der Sphäronisierung (ein geringwertiges Beiprodukt) hat bis zu 99,98 % Kohlenstoffgehalt produziert- Graphit aus zehn anderen weltweiten Herkunftsquellen hat bis zu 99,98 % Kohlenstoffgehalt produziert- Sieben Proben von natürlichem Großflockengraphit haben Kohlenstoffgehalte von über 99,95 % produziert- Ergebnisse der Optimierungsarbeiten werden zur Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2017 zum Projekt nachgelagerter Verarbeitung mittels EcoGraf verwendet- Aktualisierte Machbarkeitsstudie wird anschließend in Verhandlungen mit strategischen Investoren zugrunde gelegt- Abgeschlossener Vertrag über langfristige Lieferung von Graphit mit Standardgehalten (minus 100 Mesh bei 94 % Kohlenstoffgehalt) wird als Ausgangsmaterial zur Unterstützung eines eigenständigen nachgelagerten Geschäftsbereichs für die Stufen 1 und 2 verwendet werden Kibaran Resources Ltd. (Kibaran oder das Unternehmen) (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich zu melden, dass Testergebnisse aufzeigen, welche bedeutenden Fortschritte das Unternehmen in seiner Strategie erzielt hat, einen eigenständigen Geschäftsbereich nachgelagerter Graphitverarbeitung zur Belieferung der Industrie für Lithiumbatterien aufzubauen.Die Ergebnisse der Testarbeiten zur Optimierung von Kibarans urheberrechtlich geschützten Reinigungsverfahren EcoGraf bestätigen die Entwicklungspläne für eine Anlage, die in Stufe 1 jeweils 3.000 Tonnen pro Jahr ungereinigten (sphärischen) Batteriegraphit und Feinkohle produziert. Die Anlage von Stufe 1 ist Teil des abgestuften Kommerzialisierungsplans des Unternehmens zur Lieferung von (sphärischem) Batteriegraphit an den Weltmarkt.Die Optimierungsergebnisse der Pilotanlage beweisen die bedeutenden technischen und kommerziellen Vorteile von EcoGraf. Dieser Meilenstein untermauert Kibarans Vertrauen darauf, sich einen gewichtigen Marktanteil bei Batterieanoden zu sichern, und zwar als alternativer umweltfreundlicher Lieferant für die Batterie-Energiemärkte, einschließlich Elektromobilität und Energiespeichersysteme. Kibaran hat auch den Liefervertrag zur Sicherung des Ausgangsmaterials für die Stufen 1 und 2 des abgestuften Kommerzialisierungsprogramms abgeschlossen. Das Programm basiert auf der prognostizierten Nachfrage durch mehrere führende Anodenhersteller. Das Ausgangsmaterial ist ein Graphit mit Standardgehalten (minus 100 Mesh bei 94 % Kohlenstoffgehalt) und wird derzeit von mehreren Lieferanten von Naturflockengraphit produziert. Die Kosten für das Ausgangsmaterial werden auf den vorherrschenden Weltmarktpreisen für gleichwertige Graphitprodukte mit jährlichen Tonnageanforderungen von 6.000 Tonnen im Jahr 2019 und 10.000 Tonnen im Jahr 2020 basieren.Das Unternehmen ist derzeit mit GR Engineering damit befasst, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, wie in der Meldung vom 5. Dezember 2017 veröffentlicht, zu aktualisieren und freut sich bald weitere Einzelheiten bekannt zu geben.Die Batterie-Allianz der EU sieht nun für die nahe Zukunft eine bedeutende Nachfrage nach Batterierohstoffen für Europa voraus (siehe Mitteilung der EU-Kommission http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_en.htm) und folgt damit der Ankündigung der deutschen Regierung vom 18. September, eine Lithium-Ionen-Batteriefabrik (Gigafabrik) in Deutschland aufzubauen. Dies stützt Kibarans Auffassung, dass in Europa und dem Asiatisch-Pazifische Raum aufgrund der strategischen und wettbewerblichen Situation der Endkunden jeweils Produktionszentren aufgebaut werden.INVESTORSAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002MEDIAPaul Armstrong, Read CorporateT: +61 8 9388 1474Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält eine weitere Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.