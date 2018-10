Peter Grosskopf: Digitaler Goldmarkt wird die nächste Evolution darstellen

Auch wenn Gold einer, der am meisten gehandelten Vermögenswerte ist, so ist es verglichen mit den US-amerikanischen Anleihemärkten oder Börsen ungemein ineffektiv, berichtet Kitco News . Doch Peter Grosskopf, CEO von Sprott, ist der Ansicht, dass sich dies ändern wird. Vor weniger als einem Jahrzehnt hätten börsengehandelte Produkte den Goldmarkt revolutioniert und das gelbe Edelmetall befände sich nun auf dem besten Weg zu einer neuen digitalen Revolution.Ein digitaler Bullionmarkt würde den Goldmarkt einer neuen Kategorie von Investoren eröffnen und die benötigte Effizienz mit sich bringen. "Zu einer Bank oder einem Broker zu gehen, um Gold zu kaufen, ist keine gute Option. Aufgrund der Gebühren; es ist ein Verlusthandel", meinte er. "Ja, der Erwerb von ETFs ist besser, aber die Lagerkosten sind noch immer untragbar für langfristige Investoren."Um für den heutigen Investor der Moderne relevant zu sein, müsse der Goldmarkt zu einem digitalen Markt werden, erklärte Grosskopf. Dieser digitalisierte Markt wäre die nächste Evolution des Goldmarktes. "Ohne übertreiben zu wollen, bin ich der Ansicht, dass eine digitale Börse wichtig für den Goldmarkt ist", so der CEO. "Der Goldmarkt ist bereit für eine ganz neue Art des Investors. Wir müssen dem physischen Markt nur den Weg in die digitale Welt bereiten."© Redaktion GoldSeiten.de