BofAML sieht Gold als sicheren Hafen und gute Wertanlage an

Das Interesse an Gold hat nun nunmehr auch die Wall Street erreicht, wie die Economic Times gestern meldete. Die Strategen der Bank of America Merril Lynch unterstützen demnach bullische Optionen, die im Zusammenhang mit Edelmetallen stehen.Ein negativer Blick auf den Dollar, große Short-Positionen in Gold-Futures und die Nachfrage der Investoren nach Portfolioabsicherung stellen einige der Gründe für diese Einschätzung dar. Am Freitag schrieben die Investment-Strategen einschließlich James Barty eine Mitteilung dazu, dass im aktuellen Umfeld das Edelmetall seine Bedeutung als Portfolioabsicherung wiedererlange und einen Wert habe.Des Weiteren steht in der Mitteilung, dass die Strategen kurzfristig mit einer möglichen Goldrallye rechnen. Sie halten daher Kaufoptionen auf den börsengehandelten Goldaktienfonds SPDR Gold Shares, die bis zum Januar gültig seien. Der Ausübungspreis lag bei 117 USD, verglichen mit dem Schlusskurs von 116,11 USD am Freitag.