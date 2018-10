Indien: Starker Rückgang der Goldnachfrage während der Festivalsaison

Die Nachfrage nach Gold in Indien, dem zweitgrößten Goldkonsumenten nach China, war besser als letzte Woche, aber verglichen mit der letztjährigen Festivalsaison Dashahara und Diwali war sie in einigen Teilen des Landes um 40 Prozent niedriger, hieß es auf der Webseite Scrap Register Das hängt auch damit zusammen, dass die Inlandspreise auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahre gestiegen sind. In der Regel verstärkt sich die Nachfrage nach Goldbarren am Ende des Jahres während der Hochzeits- und Festivalsaison, weil der Kauf von Gold als glückbringend gilt. Zwei Drittel des indischen Goldbedarfs kommen aus ländlichen Gebieten, wo Schmuck ein traditioneller Vermögenswert ist.Aufgrund des Monsunregens, der in diesem Jahr 9 Prozent unter dem Durchschnitt lag, kam es zu Ernteausfällen, was eine negative Wirkung auf die Produktion und das Einkommen der Landwirte hatte. Auch die Juweliere sind sehr enttäuscht von der Nachfrage zum Dashahara-Fest. Wenn die Preise auf dem aktuellen Niveau bleiben, wird das die Nachfrage anlässlich des Diwali-Festes ebenfalls beeinträchtigen.Die Kaufleute boten in dieser Woche Rabatte bis zu 7 USD pro Unze gegenüber den offiziellen Inlandspreisen an, die höchsten seit Mitte Juni, verglichen mit einem Nachlass von 6 USD in der letzten Woche. Der Inlandspreis beinhaltet eine Einfuhrsteuer von 10%.© Redaktion GoldSeiten.de