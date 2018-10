Die goldenen Implikationen der US-Schulden, Defizite und Zinskosten

Die Mainstreammedien berichteten kürzlich schockiert darüber, dass das Haushaltsdefizit der USA im Finanzjahr 2018 auf 779 Milliarden $ angewachsen ist - obwohl das bereits im Februar prognostiziert wurde.Damals hatte die US-Behörde Office of Management and Budget erstmals die Vermutung geäußert, dass das Haushaltsdefizit 2018 steigen und sich dann bis 2020 auf über 1 Billion $ im Jahr erhöhen würde. Neuste Berichte gehen sogar davon aus, dass das Defizit bereits im nächsten Jahr bei mehr als 1 Billion $ liegt! Doch statt uns wie alle anderen Medien auf diese offizielle Zahl zu konzentrieren, wollen wir ein wenig tiefer schürfen und das wahre Ausmaß des Betrugs in der Buchhaltung der US-Regierung offenlegen.Zunächst einmal sind die Staatsschulden der USA im Finanzjahr 2018 insgesamt um mehr als 1,2 Billionen $ gestiegen, nicht nur um 779 Milliarden $. Zum Ende des Finanzjahres 2017 wurde die Verschuldung offiziell mit 20.245.000.000.000 $ angegeben. Zum Ende des Finanzjahres 2018 betrugen die Schulden 21.516.000.000.000 $. Die Differenz zwischen beiden Summen beträgt 1.271.000.000.000 $, was deutlich mehr ist als der offiziell genannte Fehlbetrag von 779.000.000.000 $. Diese Untererfassung des wahren Defizits wird hauptsächlich durch das "Plündern" von Sozialversicherungssteuern und deren Verwendung für allgemeine Zwecke erreicht. (Mehr Informationen dazu finden Sie hier .)Bedenken Sie zudem die steigenden Zinskosten für die Bedienung der bestehenden und wachsenden Schulden. Im Finanzjahr 2018 erreichten diese einen neuen Rekord von 523 Milliarden $. Die steigenden Schuldendienstkosten sind der Grund, aus dem wir bereits seit Jahren die Ansicht vertreten, dass die Zinsen niemals "normalisiert" werden können. Warum? Rechnen Sie es nach. Wenn die USA schon heute 523 Milliarden $ jährlich allein für Zinszahlungen aufwenden, wie hoch werden die Kosten dann 2022 sein, wenn die Schulden mehr als 25 Billionen $ betragen und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe auf 6% geklettert ist? Die Antwort: Mindestens 1 Billion $ im Jahr. Allein diese eine Komponente des Gesamtdefizits wird dieses in schwindelerregende Höhen treiben.