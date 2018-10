Palladium brach den Rekord

Ein in der Automobilindustrie verbreitetes Edelmetall erreichte einen historischen Höchststand, so berichtet Bloomberg . Die Rede ist von Palladium, das zur Herstellung von Katalysatoren in Benzinautos verwendet wird. Und die Nachfrage nach dem Metall steigt, da die Verbraucher zunehmend Benzin- anstatt Dieselfahrzeuge bevorzugen. In den letzten zwei Jahren haben sich die Preise fast verdoppelt. Am Dienstag stieg das Metall um 1,8% auf 1.144,20 Dollar pro Unze in New York.Die Rally beschleunigte sich in den letzten Tagen aufgrund der wachsenden politischen Spannungen zwischen den USA und Russland, einem der führenden Produzenten, und ankurbelnden Maßnahmen in China, einem wichtigen Konsumenten.Laut David Govett, Leiter der Edelmetallabteilung bei Marex Spectron Group Ltd., wurden bereits jetzt Defizite bei den Lieferungen für dieses Jahr verzeichnet, und künftige Lieferprobleme mit Russland könnten das Problem noch verschlimmern. "Die Terminsätze verschärfen sich und es gibt eine gute physische Abnahme vom Markt.“Höhere Preise stellen vor allem für Bergbauunternehmen einen Aufschwung dar. Sibanye Gold Ltd. legte am Dienstag um 14% zu. Anglo American Platinum Ltd. wuchs sogar um 3,5%.© Redaktion GoldSeiten.de