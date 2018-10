"Sicherer Hafen"-Status des Goldes erfährt Unterstützung durch schwache Aktien

Weltweit "düstere" Aktien haben Gold auf Dreimonatshochs katapultiert, als das Edelmetall wieder begann, als sicherer Hafen zu fungieren, erklärte George Gero von RBC Wealth Management. Einige Händler würden wahrscheinlich dazu gezwungen werden, ihre Short-Positionen zu decken, fuhr er fort.Die Auswirkungen der Probleme mit Saudi Arabien, dem italienischem Haushalt, Handelskriegen und Zöllen lasten auf den Aktien und treiben Gold an, von dem erst kürzlich mehrere Tonnen aus ETFs geflossen waren, berichtet Scrap Register . Nun werden Asset Allocator dazu gezwungen, Gold als typische Alternative anzusehen, um sich gegen Aktienvolatilität abzusichern.Während der aktivste Dezember-Kontrakt an der New York Mercantile Exchange zulegte, waren die Futures des Dow Jones Industrial Average vor Handelsbeginn an der Wall Street um 450 Punkte gefallen.© Redaktion GoldSeiten.de