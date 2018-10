Martin Murenbeeld: Nun ist keine Zeit, Gold zu verkaufen

Während der Mines and Money Konferenz in Toronto spricht das " Investing News Network " mit Martin Murenbeeld, dem Präsidenten von Murenbeeld & Co. Dabei ging es darum, was mit Gold in Q3 passiert und welche Prognosen er für die Entwicklungen des Goldes sieht.Das gelbe Metall erlebte in diesem Jahr zwei schwierige Quartale und Murenbeeld glaubt, dass dies aufgrund eines starken US-Dollars, steigender Aktienmärkte und einer Erhöhung der realen Anleiherenditen geschah. Laut Murenbeeld seien es drei große Schläge gegen Gold.Es sei jetzt keine Zeit zum Verkauf des Metalls, stattdessen sollten Investoren Gold als Teil eines diversifizierten Portfolios halten. Denn wer wie er ein diversifizierter Investor sei, der könne beobachten, wie die übrigen 90% oder 95% des Portfolios zulegen, auch wenn Gold nicht steigt. "Es ist eine gute Absicherung und sein Besitz ist sicherlich gut, wenn es letztlich dann doch steigt", so meinte er abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de