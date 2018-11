10 Unzen schwere Goldvariante der Münze "Year of the Pig" in PP und Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 26. November 2018 bietet die Prägestätte nun ebenfalls die Münze aus der Lunar-II-Serie "Year of the Pig" in einer 10-Unzen-schweren Goldvariante im Hochrelief und in Proof-Qualität an.Auf der Motivseite der Münze findet man das neue Motiv des gefleckten Schweines, das mit stolz erhobenem Haupt in der freien Natur steht. Im Hintergrund sind des Weiteren der Ast eines Baumes, Steine und Gras zu erkennen. Zusätzlich befinden sich am unteren Münzrand die Jahreszahl, das Feingewicht und die Feinheit der Münze.Auf der Kehrseite der Münzen findet man ein von Ian Rank-Broadley angefertigtes Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II sowie den Nennwert von 100 Dollar.Die 10-Unzen-schwere Goldmünze im Hochrelief und in Proof-Qualität ist auf 388 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einer ansprechenden Schatulle mit beiliegendem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de