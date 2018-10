Geheimnis um mysteriöses Goldplättchen nach 150 Jahren gelüftet

Der Ursprung eines mysteriösen Goldrelikts, das Archäologen 150 Jahre lang verblüffte, konnte endlich identifiziert werden, so das Nachrichtenportal Independent . Die kleine, flache Goldscheibe wurde 1872 neben einem weiblichen Skelett und einer Münze in einer Grabstätte nahe York entdeckt.Nun wurde vor kurzem das Rätsel gelöst, das Experten weltweit für mehr als ein Jahrzehnt in seinem Bann gehalten hatte. Das Goldplättchen stammt ursprünglich aus dem Rom des dritten Jahrhunderts und soll eine Art magischer oder medizinischer Talisman gewesen sein, um die verstorbene Person im Tod zu beschützen.Zeitgleich könnte aber auch die gegenteilige Wirkung erwünscht gewesen sein: Ein dunkler Talisman, um die verstorbene Person auf ewig zum Schweigen zu bringen oder festzuhalten. Ähnliche Plättchen wurden in den östlichen Teilen des ehemaligen römischen Imperiums entdeckt, also in Syrien, der Türkei und der Krim, sowie in Frankreich.© Redaktion GoldSeiten.de