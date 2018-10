Nicola Mining Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 41 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Nicola Mining Inc. (WKN: A14T7S; ISIN: CA65405R1047) zu informieren.Wir durchleben gerade eine spannende Zeit, denn wir stehen kurz davor unsere Mühle und Verarbeitungsanlage Merritt wieder in Betrieb zu nehmen. Neben unseren hochmodernen Mühlen besitzen wir aber auch noch unser hochgradiges Silberprojekt Treasure Mountain und das fortschrittliche Craigmont Projekt. Gerade als deutschsprachiger Minenexperte freut es mich besonders, unseren treuen Aktionären in Deutschland die neuesten Fortschritte in München präsentieren zu können, so Peter Espig, CEO & Direktor von Nicola Mining Inc.- Nicola Mining Prepares to Recommence Milling Operations: https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=8797635762351588&qm_symbol=NIM- Nicola Mining Inc. Drills 73.6 Metres of 1.05% Copper (150 Metres of 0.54%) in Previously Unexplored Zone Located Within the Mineralized Historic Pit Halo: https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=8942648757686760&qm_symbol=NIMUm kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com Nicola Mining Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes Junior-Mining-Unternehmen und ist gerade im Prozess, die Verarbeitung von Mahlgut in seiner 100%igen, hochmodernen Mühle und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, wieder aufzunehmen. Sie hat bereits vier Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit hochgradigen Goldproduzenten unterzeichnet. Die voll genehmigte Mühle kann sowohl mit Gold- als auch Silbererz beschickt werden, die dann durch Gravitations- und Flotationsverfahren verarbeiten werden. Das Unternehmen besitzt auch 100% von Treasure Mountain, einem hochgradigen Silberprojekt, und eine aktive Kiesgrube, die sich in unmittelbarer Nähe zu seinen Mühlenanlagen befindet.Im Auftrag von Nicola Mining Inc."Peter Espig"Peter Espig, CEO & DirectorPeter EspigTel: +1 (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.com