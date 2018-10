Alain Corbani: "To Make Gold Great Again"

Während der Mines and Money Konferenz in Toronto spricht das " Investing News Network " mit Alain Corbani von Finance SA. Er berichtete, was mit Gold und Silber in Q3 passiert ist und was in 2019 von den Edelmetallen zu erwarten sei. Dabei wurde auch auf die "Trumponomics“ eingegangen sowie die Frage, wie man in der Lage sei "To Make Gold Great Again"; also das Edelmetall wieder zum Scheinen zu bringen.Alain Corbani wies darauf hin, dass sich Gold derzeit in einem Zyklus befinde, der von den Trumponomics beeinflusst wird. Die Idee besteht darin, dass die Finanzpolitik von US-Präsident Donald Trump den US-Dollar senken wird, damit Gold wieder steigen kann. Laut Corbani wird diese aggressive Finanzpolitik starke Defizite verursachen. Und wenn es etwas Inflation, höhere Defizite und ein Verhältnis zwischen Schulden und BIP nahe der 100% gebe, dann würden die Realzinsen niedrig bleiben und der Dollar schwächer werden."Gold [und Silber] fielen hauptsächlich deshalb, weil der US-Dollar an Stärke gewann. Wie ich bereits sagte, erwarte ich, dass der US-Dollar schwächer werden wird. Demnach werden diese zwei schwachen Quartale nicht andauern", erklärte er des Weiteren.© Redaktion GoldSeiten.de