Harte Gold eröffnet mit Premierminister Doug Ford Ontarios 1. neue Goldmine in 10 Jahren

Toronto, 24. Oktober 2018 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) feierte heute zusammen mit Ontarios Premierminister Doug Ford sowie mit dem Minister für Energie, Entwicklung der nördlichen Landesteile und Bergbau, Greg Rickford, die Eröffnung und Einweihung der Goldmine Sugar Zone. Dies ist in über zehn Jahren die erste hochgradige Goldmine in der Provinz und es zeigt, dass Ontario tatsächlich für Geschäfte offen ist."Wir sind begeistert, die Goldmine Sugar Zone im nördlichen Ontario zu eröffnen," sagte Harte Golds CEO Stephen G. Roman. "Dies ist der Höhepunkt der konzertierten Teamarbeit, die im Jahre 2009 begann. Diese Goldmine bedeutet Arbeitsplätze, Hoffnung und Gelegenheit für eine Region, die oft übersehen wurde und demonstriert, dass in Ontario die Bergbaubranche lebendig und robust ist.""Für die heutige Eröffnung sind der Premierminister Doug Ford und der Minister Greg Rickford zu uns auf das Minengelände gekommen," sagte Herr Roman. "Ihre Gegenwart auf dem Minengelände demonstriert, dass diese Regierung die Entwicklung des Nordens ernst nimmt. Wir schätzen ihre Unterstützung, während wir die Mine vollständig in Betrieb nehmen. Ferner möchte ich mich bei der Stadt White River, der Netmizaaggaming Nishnaabeg (Pic Mobert) First Nation und Biigtigong Nishnaabeg (Pic River) First Nation für ihre wichtige und anhaltende Unterstützung bedanken.""Die Eröffnung von Harte Golds Mine Sugar Zone ist ein Zeichen für die Welt, dass Ontario offen für Geschäfte ist. Es zeigt, dass sich diese Regierung für die Verbesserung der Bedingungen für Unternehmen einsetzt, damit diese florieren können. Es ist ebenfalls ein weiters Beispiel dafür, warum Ontario in den Bereichen Mineralexploration und Produktion global führend ist," sagte Premierminister Ford. "Wir sagten den Menschen in Ontario, dass wir gute, lokale Arbeitsplätze in der gesamten Provinz schaffen und bewahren werden. Wir werden weiterhin Unternehmen unterstützen, die mehr Wohlstand und Wirtschaftswachstum in jede Ecke Ontarios bringen.""Die Eröffnung einer neuen Goldmine ist eine gewaltige Leistung für jedes Bergbauunternehmen insbesondre für eine ehemalige Junior-Explorationsgesellschaft," sagte Rickford. "Die Mine Sugar Zone wird ein starker Wirtschaftsmotor in der Region sein und ist ein großartiges Beispiel für das Wachstum und den Wohlstand hier im nördlichen Ontario.""Der Bergbau ist der Schlüssel zu Ontarios anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg. Er zieht jedes Jahr Milliarden Dollar an Investitionen an, wovon der größte Teil direkt im nördlichen Ontario ausgegeben wird," sagte Premierminister Ford. "Die heutige Mineneröffnung bedeutet, dass sich der Erfolg über Jahre hinweg fortsetzen wird." Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 15. Februar 2018, eine angezeigte Mineralressource von 2.607.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,52 g/t für 714.200 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 3.590.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,59 g/t für 760.800 Unzen enthaltenes Gold. Das Unternehmen führt zurzeit ein 100.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm auf Zielen nahe der Mine und auf Explorationszielen durch, das in eine für das erste Quartal 2019 anvisierte aktualisierte NI 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung und Minenplan aufgenommen wird. Die Exploration auf der Liegenschaft Sugar Zone schließt 83.850 Hektar ein, die einen signifikanten Grünsteingürtel umfassen.Stephen G. Roman, President and CEOTel. +1-416-368 0999E-Mail: sgr@hartegold.comShawn Howarth, VP Corporate DevelopmentTel. +1-416-368 0999E-Mail: sh@hartegold.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.