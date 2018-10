Golden Ridge Resources Ltd. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10.11.2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 42 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Golden Ridge Resources Ltd. (WKN: A2H6QS; ISIN: CA38116T1075) zu informieren.Golden Ridge Resources ist im berühmten Golden Triangle von British Columbia, Kanada tätig. Durch sensationelle Funde zieht dieses Gebiet derzeit starke Investoren der Rohstoffbranche an. Auch wir konnten in der letzten Zeit mit spektakulären Bohrergebnissen, wie zum Beispiel, 21,6 Meter mit 6,26 g/T Gold und 52,1 g/T Silber oder 4,1 Meter mit 19,7 g/T Gold, 193,9 g/T Silber, 0,77% Blei und 1,97 Zink oder 20 Meter mit 11,6 g/T Gold und 13,8 g/T Silber, aufwarten. Dazu konnten wir auch noch ein Gold-Kupfer-Porphyr-System entdecken, auf dem wir erst in diesem Jahr 326 Meter mit 0,36 g/T Gold und 0,29% Kupfer durchteuft haben. Diese spektakulären Ergebnisse wollen wir Ihnen gerne persönlich auf der diesjährigen Edelmetallmesse in München präsentieren. Wir freuen uns schon auf Ihr zahlreiches Kommen, so Mike Blady, CEO & President von Golden Ridge Resources Ltd.- Golden Ridge bebohrt neue hochgradige Goldentdeckung und durchschneidet 20,00 m mit 11,63 g/t Au und 13,8 g/t Ag in Zone Boiling : https://www.irw-press.com/de/news/golden-ridge-bebohrt-neue-hochgradige-goldentdeckung-und-durchschneidet-2000-m-mit-1163-gt-au-und-138-gt-ag-in-zone-boiling_44878.html?isin=CA38116T1075- Golden Ridge durchteuft auf Williams weiter breite Abschnitte mit Cu-Au-Mineralisierung; Abschnitt von 326 Metern mit einem Gehalt von 0,36 g/t Au, 0,29% Cu und 1,92 g/t Ag in Bohrloch HNK-18-005: https://www.irw-press.com/de/news/golden-ridge-durchteuft-auf-williams-weiter-breite-abschnitte-mit-cu-au-mineralisierung-abschnitt-von-326-metern-mit-einem-gehalt-von-036-gt-au-029-cu-und-192-gt-ag-in-bohrloch-hnk-18-005_44527.html?isin=CA38116T1075- Golden Ridge gibt die Ergebnisse der IP-Untersuchung 2018 für die Zone Williams bekannt: https://www.irw-press.com/de/news/golden-ridge-gibt-die-ergebnisse-der-ip-untersuchung-2018-fuer-die-zone-williams-bekannt_44400.html?isin=CA38116T1075Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com Golden Ridge ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen (TSX-V), das sich mit dem Erwerb und Ausbau von Mineralkonzessionen in British Columbia beschäftigt. Golden Ridge hat derzeit eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am 1.700 Hektar großen Gold-Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiet Hank im Golden Triangle, das sich rund 140 Kilometer nördlich von Stewart (British Columbia) befindet. Golden Ridge hat die Möglichkeit, sich sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Hank zu sichern, indem es bis Ende 2018 insgesamt 1,7 Millionen $ in die Exploration investiert.IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS VON Golden Ridge Resources Ltd. Mike BladyMike Blady, President and Chief Executive OfficerMike Blady, CEO und DirectorTel.: +1 250-717.3151Fax: +1 250-717.1845Web: www.goldenridgeresources.com