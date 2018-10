QMX Gold erbohrt 70,3 g/t Au über 2,3 m und 1,7 g/t Au über 131 m

25. Oktober 2018 - QMX Gold Corp. ("QMX" oder das "Unternehmen") (TSX-V: QMX) berichtet die Ergebnisse des Bohrprogramms Bonnefond South. Bonnefond South liegt in der Zone Val d'Or East (Abbildung 1) von QMXs ausgedehntem Landpaket in Val d'Or, Quebec. Diese Bohrungen sind Teil eines Phase-II-Bohrprogramms, das 17 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 9,636 m umfasst.- Bohrung 17315-18-48 lieferte 70,3 g/t Au über 2,3 m.- Bohrung 17315-18-43 lieferte 1,0 g/t Au über 134,0 m einschließlich 7,5 g/t Au über 7,0 m.- Bohrung 17315-18-45 lieferte 1,6 g/t Au über 47,1 m einschließlich 6,4 g/t Au über 7,0 m.- Bohrung 17315-18-48 lieferte 1,7 g/t Au über 131,3 m einschließlich 7,3 g/t Au über 3,0 m und 8,6 g/t Au über 4,0 m.- Bohrung 17315-18-49 lieferte 1,5 g/t Au über 117,0 m einschließlich 5,3 g/t Au über 5,0 m und 4,7 g/t Au über 4,0 m.- Bohrung 17315-18-50 lieferte 1,6 g/t Au über 30,7 m einschließlich 6,9 g/t Au über 6,0 m.- Bohrung 17315-18-44 lieferte 4,7 g/t Au über 2,5 m.Die Interpretation und Bewertung ist im Laufen, da diese neuen Ergebnisse der Datenbank der Bohrergebnisse hinzugefügt werden. Zurzeit wird eine dritte Phase der Infill-Bohrungen durchgeführt, um die Geometrie und die Kontinuität der den Bonnefond Plug (Pfropfen) durchschneidenden Scherzonen zu verstehen. Ein zusätzliches 6,000 Bohrmeter umfassendes Kernbohrprogramm hat begonnen, um eine anfängliche Ressourcenschätzung zu unterstützen und um die vererzten Scherzonen weiter zu bewerten. Der Abschluss dieses Programms ist für Anfang 2019 geplant.Brad Humphrey, President und CEO, sagte: "Wir sind mit den Ergebnissen der Bohrprogramme auf Bonnefond South sehr zufrieden, die eine durchgehende und mächtige Goldvererzung innerhalb des Bonnefond Plug sowie höhere Gehalte in den Scherzonen im Osten und Süden bestätigen. Nach Abschluss des Herbstbohrprogramms werden wir uns auf Bonnefond in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung bewegen. Gleichzeitig setzt QMX die aktive Exploration weiterer sehr aussichtsreicher Ziele in Val d'Or East fort und plant die Wiederaufnahme der Bohrungen in der Bourlamaque Zone."Die wichtigsten Ergebnisse dieser 11 Bohrungen, die im Rahmen des Winter-Frühjahr-Bohrprogramms niedergebracht wurden, sind in Tabelle 1 und Abbildung 2 aufgeführt (die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 2 zu sehen).Die Bohrungen 17135-18-40, 41, 42, 44, 46 und 47 wurden zum Test der Ostausdehnung des goldführenden Systems Bonnefond konzipiert. Diese Bohrungen durchteuften starke Scherzonen mit stark anomalen Goldgehalten, ähnlich jenen, die südlich des Bonnefond Plug durchteuft wurden. Eine Zone felsischer bis intermediärer könnte die Ostausdehnung des reichlich vererzten Intrusionsgangsystems repräsentieren.Die Bohrungen 17315-18-43, 45, 48, 49 und 50 wurden zur Bewertung des Bonnefond Plug bis in 300 m Tiefe und der Geometrie und Kontinuität der Scherzonen im Süden niedergebracht. Diese Bohrungen liegen im gleichen Abschnitt wie Bohrung 17315-18-39 (berichtet am 18. Juli 2018) und wurden in Abständen von 50 m niedergebracht. Diese Bohrungen durchteuften eine sehr ähnliche Geologie und bestätigten die Kontinuität der Vererzung durch goldführende Abschnitte mit 1,8 g/t Au über 96,8 m, 1,0 g/t Au über 134 m, 1,7 g/t Au über 131,3 m bzw. 1,6 g/t Au über 30,7 m. Die goldführende Zone in diesem Abschnitt zeigt eine wahre Mächtigkeit von ungefähr 60 m und fällt mit 700 nach Norden ein.Eine vorläufige geologische Interpretation legt das Vorkommen von nach Süden einfallenden Scherzonen nahe, die den Bonnefond Plug durchschneiden und Zonen mit hohen Goldgehalten und größerer Mächtigkeit erzeugen. Weitere Bohrungen werden zurzeit niedergebracht, um die Orientierung und Kontinuität dieser Strukturen zu bestätigen. Goldanalysen mit über 0,5 g/t Au scheinen innerhalb des Bonnefond Plug gut und gleichmäßig verteilt zu sein.Tabelle siehe: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/qmx-gold-corporation-erbohrt-ueber-scherzone-suedlich-von-bonnefond-und-ueber-bonnefond-plug/?newsID=1104019*berichtete Länge ist im Bohrloch gemessene Länge** Au nicht gedeckeltBonnefond Intrusive = Bonnefond-IntrusionShear Zone = ScherzoneMafic Dyke = mafischer IntrusionsgangQuartz Vein = QuarzgangEine vollständige Interpretation der Daten aus den laufenden Bohrprogrammen wird zurzeit durchgeführt, die Kontinuität und die Orientierung der verschiedenen Scherzonen zu bestätigen und um hochgradige Zonen innerhalb des Bonnefond Plug abzugrenzen. Alle Bohrlöcher werden am Ende der Kampagne mit optischen und akustischen Abbildungsgeräten (drahtlose Bohrlochaufnahme) untersucht, um die Richtung und die Neigung der verschiedenen Strukturen zu bestimmen.Für den Herbst und Winter plant QMX ein 6.000 Bohrmeter umfassendes Programm, um eine erste Ressourcenschätzung für den Bonnefond Plug und die angrenzenden vererzten Scherzonen durchführen zu können. Die Ressourcenschätzung wird beginnen, sobald die Bohrkampagne abgeschlossen ist.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn David Rigg, P.Geo, Senior Vice President Exploration überprüft, zusammengestellt und genehmigt. Er ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") eine "qualifizierte Person". QMX Gold Corp. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das an der TSX-V unter dem Symbol "QMX" gehandelt wird. Das Unternehmen besitzt eine solide Bilanz und exploriert systematisch seine ausgedehnte Liegenschaft im Bergbaubezirk Val d'Or im Abitibi-Distrikt der kanadischen Provinz Quebec. QMX bohrt zurzeit im Val d'Or East Camp mit Fokus auf die Bonnefond-Intrusion sowie in und im Umkreis der Beacon-Intrusion. Zusätzlich zu ihrem ausgedehnten Landpaket besitzt QMX die Goldaufbereitungsanlage Aurbel.Brad Humphrey Louis BaribeauPresident and CEO Public RelationsTel: (416) 861-5887Tel: (514) 667-2304Gebührenfrei in Kanada: +1 877-717-3027E-mail: info@qmxgold.caWebseite: www.qmxgold.caDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.Tabelle siehe: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/qmx-gold-corporation-erbohrt-ueber-scherzone-suedlich-von-bonnefond-und-ueber-bonnefond-plug/?newsID=1104019NSV: No Significant Value, kein signifikanter Gehalt*berichtete Länge ist im Bohrloch gemessene Länge.** Au nicht gedeckeltShear Zone = ScherzoneFP Dyke = Feldspat-Porphyr-IntrusionsgangQFP Dyke = Quarz-Feldspat-Porphyr-IntrusionsgangFelsic Intrusif = felsische IntrusionQuartz Vein = QuarzgangStockwork Vein = Stockwork-GängeBonnefond Intrusive = Bonnefond-IntrusionMafic Dyke = mafischer Intrusionsgang