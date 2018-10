Matsa Resources Ltd.: Hinweis auf Gold im Grundgestein

Nachfolgend ein aktuelles Bild zum Stand der Dinge auf der Red Dog Übertagemine von Matsa Resources Wenn wir uns an das Video ( Link ) mit der Sprengung vor einigen Wochen erinnern, dann ging es gut voran und das Unternehmen liefert bereits Erz zur Anlage von AngloGold Ashanti in der Nachbarschaft.Der starke Goldpreis im australischen Dollar (1.747 AUD) sollte die Margen der Operation stützen.Die neuen Bohrergebnisse aus dieser Woche wurden kaum beachtet, geben jedoch einen guten Hinweis auf Gold im Grundgestein, unterhalb der Deckschicht (ausgetrockneter Salzsee).Mit einem Aircore-Programm testet Matsa aktuell Gebiete rund um den neuen Fund. Mit Bohrungen, die bis zu einer Tiefe von rund 30 Metern gehen, wird nach neuen Indikatoren für weitere Vorkommen gesucht.Derweilen plant man noch eine Diamantkernbohrung in die rund 40 Meter dicke und flach abfallende Goldmineralisierung.Die Red October Untertagemine wäre dann die nächste logische Mine für Matsa, auch hier arbeitet man an den finalen Plänen für den Abbau.Matsa schreitet an vielen Fronten voran, sei es bei der Exploration oder auch bei der Produktion. Im Kurs spiegelt sich das noch nicht wieder, was sich aber auch jeden Tag ändern kann.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.