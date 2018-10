China als Marktführer in der Goldproduktion

Laut Zhang Yongtao, Vizepräsident und Generalsekretär der China Gold Association, könnte China noch dominanter werden, indem die globale Wachstumsstrategie verstärkt wird, so hieß es von Coin World . Die Branchenvereinigung berichtet, dass China zum Ende des Kalenderjahres 2017 über Goldressourcen und Goldreserven von 13.195,6 Tonnen verfügte. Im Jahr 2007 überholte China sogar Südafrika als weltweit größten Goldproduzenten und es ist ihm gelungen, die Spitzenposition elf aufeinander folgende Jahre beizubehalten.In ganz China gibt es fast 400 Goldbergbauunternehmen, die in 3.389 Goldabbaugebieten allein im Inland tätig sind. Zu den vier größten Konzernen, die der China Gold Association zufolge besonders dominant sind, zählen die Folgenden: China National Gold Group, Shandong Gold, Zijin Mining Group und Shandong Zhaojin Group.Zhang Yongtao berichtet, dass die Goldminen sich hauptsächlich im Osten des Landes befinden. Technologische Durchbrüche ermöglichten das Vordringen in größere Tiefen und somit wurden die Reserven erhöht. Heute belaufen sich die neuen Reserven im Jiaodong-Gebiet in der Provinz Shandong auf 1.840 Tonnen, während die identifizierten Goldreserven fast 4.000 Tonnen betragen.Im Jahr 2017 importierte China Gold im Umfang von 854,15 Tonnen mit einem Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar, sagte Zhang Yongtao. Er fuhr fort: "Chinesische Goldbergbauunternehmen tätigten seit 2011 internationale Investitionen von fast 4 Milliarden US-Dollar und haben ihre Reserven um mehr als 800 Tonnen erhöht.(...)"© Redaktion GoldSeiten.de