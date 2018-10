Platin: Ein hartes Stück Arbeit

In den letzten Wochen konnte sich der Platinpreis von einem Ausverkaufstief bei 752 USD lösen und wieder über die Unterstützung bei 775 USD zurückfinden. Mit der Rückeroberung der 806 USD-Marke und dem Ausbruch über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie verstetigte sich der Anstieg und führte bis an die Barriere bei 845 USD. Von dort setzte der Wert in den letzten Tagen wieder an den Supportbereich bei 806 USD zurück.Die Seitwärtsspanne unterhalb der Hürde bei 845 USD könnte von den Bullen zur Vorbereitung einer weiteren Ausbruchsbewegung genutzt werden. Ein nachhaltiger Anstieg über 845 USD ist weiterhin möglich und würde den Wert bis 868 USD und darüber bereits bis an den Widerstand bei 885 USD führen.Setzt Platin dagegen unter 806 USD zurück, wäre die Erholung vorerst beendet und ein Rückfall bis 775 USD zu erwarten. Von dort aus könnte eine weitere Bodenbildung und ein erneuter Anstieg vollzogen werden. Darunter müsste man sich allerdings auf eine Verkaufswelle bis 752 USD und tiefer einstellen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG