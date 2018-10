Türkei mischt sich in venezolanische Goldindustrie ein

Die Vereinigten Staaten sollten die Beteiligung der Türkei an der Goldindustrie Venezuelas bekanntmachen, hieß es von einem Offiziellen innerhalb des US-amerikanischen Finanzministeriums. Die türkische Regierung habe internationale Sanktionen umgangen, indem es in den letzten Monaten Tonnenweise venezolanisches Gold erworben hatte, meint Marshall Billingslea vom Finanzministerium.Er kritisierte die Regierung dafür, dass private Bergbauunternehmen vertrieben worden seien und dass die Minen des Landes außerhalb der Umwelt- und Zollregulierungen operieren würden, berichtet UPI . Sie seien, so Billingslea, ein ökologisches "Großhandelsdesaster" und hätten sowohl zur Abholzung der Wälder als auch zu Krankheiten geführt, die durch die Kontaminierung des Grundwassers durch Quecksilber verursacht wurden.Suzanne Maloney von Brookings Institution meinte, dass eine illegale Beteiligung der türkischen Regierung in der venezolanischen Goldbranche eine Bedrohung für die Rechtmäßigkeit internationaler Sanktionen darstelle würde. In der Vergangenheit hatte die Türkei bereits Sanktionen durch Goldexporte an den Iran umgehen können.© Redaktion GoldSeiten.de