Kein Lichtblick für den Rohstoffsektor, doch Gold ist die Ausnahme

Die Gold- und Silbermärkte könnten zwei der wenigen Rohstoffe sein, die eine drohende globale Konjunkturdelle in den nächsten Jahren überleben werden, so ein britisches Forschungsunternehmen.Obwohl die Analysten von Capital Economics in diesem Jahr wenig Hoffnung für den Goldpreis haben, da das gelbe Edelmetall weiterhin gegen die steigenden US-Zinsen kämpft, wiederholte das Unternehmen seine langfristige Prognosen, dass Gold bis Ende 2020 auf 1,400 USD je Unze steigen wird, so hieß es auf Kitco News "Unsere makroökonomischen Prognosen zeichnen kein positives Bild für Rohstoffe im Jahr 2019. Wir erwarten ein schwächeres Wachstum in China, einen Abschwung der US-Wirtschaft und ein minimales Wachstum in den Schwellenländern“, schreiben die Analysten in einem kürzlichen Bericht. “Unsere Prognose eines drastischen Rückgangs der US-Aktien im nächsten Jahr könnte einen Exodus von risikoreichen Anlagen, einschließlich der Rohstoffe, auslösen. Die Ausnahmen ist Gold, das von einem Wechsel der Investoren in sichere Häfen profitieren könnte."In diesem Monat sind die Goldpreise um 3% gestiegen, während der Dow Jones Industrial Average um 6% und der S&P 500 um mehr als 7% gefallen ist.Capital Economics rechnet jedoch damit, dass die aktuelle Erholungsrally des Goldpreises im Sande verlaufen wird, da sich die nächste Sitzung der Federal Reserve, bei der die Notenbank ihren geldpolitischen Kurs festlegt, schnell nähert.© Redaktion GoldSeiten.de