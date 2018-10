Große Produzenten sorgen für Ausverkauf

Gestern brachten viele der großen Goldproduzenten Quartalszahlen. Den Vogel hat (mal wieder) Goldcorp abgeschossen, die seit Jahren in regelmäßigen Abständen enttäuschen. Quartalsverlust, Produktion runter und Kosten hoch. Der Markt strafte die Aktie vollkommen zu Recht um fast 19% ab: Newmont brachte auch Zahlen. Die waren eigentlich relativ okay, doch das Unternehmen hat auf seine Projekte in den USA Wertberichtigungen von über 300 Millionen USD vorgenommen. Dies erstaunte Anleger. Das Resultat war ein Verlust von 6,80% gestern:Für meinen Geschmack gute Zahlen gab es bei Agnico Eagle . Der Gewinn lag über den Erwartungen, ebenso der Umsatz und die Prognosen wurden angehoben. Die Aktie zog zunächst auch auf 51 CAD um rund 5% nach oben, konnte sich dann aber der negativen Stimmung nicht entziehen:Auch Barrick brachte Zahlen. Diese zeigten ein gemischtes Bild, waren aber relativ okay. Die Aktie gab aber auch 4,12% nach, ist jedoch zuvor auch gut angestiegen: