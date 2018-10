Britische Regierung unterbindet Pläne für goldgedeckte Kryptowährung

Der Plan zur Einführung eines digitalen Goldtokens von der britischen Royal Mint wurde aufgrund einer fehlgeschlagenen Partnerschaft mit der US-Börsengruppe CME abgelehnt, hieß es bei Reuters . Drei Quellen zufolge ist die Begeisterung für digitale Vermögenswerte an der CME abgeflaut.Auf einer Blockchain-basierten Handelsplattform, die von CME betrieben wird, sollten Tokens im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar ausgeben werden. Investoren sollten so die Möglichkeit erhalten, physisches Gold zu kaufen und zu handeln, welches in den Tresoren der Royal Mint lagert.Jedoch gab es einen Strategiewechsel im Management von CME und der Versuch, den Plan durch eine Partnerschaft mit einer Kryptowährungsbörse zu retten, ist gescheitert, weil das britische Finanzministerium Anfang 2018 damit nicht einverstanden war. Man fürchtete um den Ruf der Regierung und der Münzstätte, die sich zu 100 Prozent im Besitz der Regierung befindet.In Großbritannien bleiben Kryptowährungsbörsen ungeregelt. Das Finanzministerium, die Zentralbank und die Finanzaufsicht prüfen, ob Regeln für Kryptowährungen und den Einsatz der Blockchain-Technologie im Finanzwesen erforderlich sind.Die Konkurrenz hat in der Zwischenzeit nicht geschlafen. Die australische Perth Mint und die Royal Canadian Mint sind an digitalen Goldprodukten beteiligt und beide verwenden Technologien von Fintech-Statups, aber sie wollten nicht bekanntgeben, wie viel Gold über diese Plattformen gehandelt wurde.Die Zahl der goldgedeckten Kryptowährungen nimmt zwar zu, aber bisher erreichte keine den Erfolg von Kryptos wie Bitcoin, Etherium und Ripple.© Redaktion GoldSeiten.de