Silver Lake Resources Ltd.: Gute Quartalszahlen

Silver Lake legte heute Quartalszahlen vor ( Link ).Es wurden 32.095 Unzen im Quartal zu All-In-Kosten von 1.469 AUD produziert. Verkauft hat Silver Lake 38.500 Unzen zu durchschnittlich 1.700 AUD.Es wurde bereits vorher kommuniziert, dass die ersten beiden Quartale etwas höhere Kosten haben werden und das zweite Halbjahr besser sein wird, da man ein neues Open-Pit in Produktion bringt und man in dieser Zeit die Erzhalden verarbeitet. Diese nicht cashwirksamen Kosten lagen bei 295 AUD je Unze in den ausgewiesenen All-In-Kosten.Das Unternehmen konnte also ein solides Quartal abliefern und die Cash-Position ist erneut um 4,8 Millionen AUD auf 110,5 Millionen AUD angestiegen, obwohl Silver Lake Resources 10,8 Millionen für die neue Mine investiert hat und 2,6 Millionen in Bohrungen steckte!Die Prognosen mit 140.000 - 150.000 Unzen zu All-In-Kosten von 1.350 - 1.390 AUD wurden bestätigt.134.000 Unzen sind zu 1.726 AUD abgesichert.Das neue Open-Pit Harry´s Hill wurde planmäßig in Produktion gebracht und man konnte bereits Mitte September das erste Erz aus der Übertagemine abbauen. Die erste Ladung waren gut 24.000 Tonnen zu 2 g/t Gold. Bilder zum neuen Camp und der Mine finden Sie im Bericht.Solide Zahlen von Silver Lake und die Führungsebene zeigt, wie man auch mehrere Minen gleichzeitig entwickeln kann und mit dem gezielten Aufbau von Erzhalden im Vorfeld die Produktion am Laufen hält. Die Firma ist exzellent finanziert, hat über 110 Millionen Cash und keine Bankverbindlichkeiten!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport